Шарлиз Терон обнажилась для рекламы Dior: видео
Голливудская киноактриса Шарлиз Терон снялась в главной роли в рекламе нового аромата j'Adore Absolu для французского бренда Dior.
На официальном YouTube-канале бренд Dior опубликовал несколько тизеров рекламного ролика, а полная версия будет презентована 28 октября.
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В рекламном кампейне 43-летняя Шарлиз Терон, которая сотрудничает с Dior j'Adore с 2011 года, появляется полностью обнаженной в роскошном образе.
Вскоре. Новая вселенная. Настоящий праздник, посвященный женщине. Совсем скоро Dior откроет новый невероятный раздел,
– говорится в описании к тизеру.
Смотрите тизер кампейну Dior с Шарлиз Терон:
Источник: 24 канал
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