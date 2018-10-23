Шарлиз Терон обнажилась для рекламы Dior: видео

Голливудская киноактриса Шарлиз Терон снялась в главной роли в рекламе нового аромата j'Adore Absolu для французского бренда Dior.

На официальном YouTube-канале бренд Dior опубликовал несколько тизеров рекламного ролика, а полная версия будет презентована 28 октября.

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В рекламном кампейне 43-летняя Шарлиз Терон, которая сотрудничает с Dior j'Adore с 2011 года, появляется полностью обнаженной в роскошном образе.

Вскоре. Новая вселенная. Настоящий праздник, посвященный женщине. Совсем скоро Dior откроет новый невероятный раздел,

– говорится в описании к тизеру.

Смотрите тизер кампейну Dior с Шарлиз Терон: