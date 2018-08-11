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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Шарлиз Терон похвасталась стройными ногами на благотворительном приеме: фото

43 Читати новину українською
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон / GettyImages

Знаменитая киноактриса Шарлиз Терон посетила благотворительный прием, организованный Голливудской ассоциацией иностранной прессы.

Заметим, что Шарлиз Терон стала все реже выходить на публичные мероприятия.

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Однако на последнем благотворительном приеме актриса поразила всех своим элегантным и соблазнительным образом.

Терон надела роскошное черное платье с асимметричным подолом и плиссированной юбкой. Артистка дополнила look лакированными туфлями на каблуках. Кроме того, платье подчеркнуло глубокое декольте, а на области живота был огромный бант.

Для выхода звезда сделала легкий нюдовый макияж и волнистую укладку.

шарліз терон
Шарлиз Терон / Getty Images

Теги: Кино Голливуд LifeStyle Шарлиз Терон
Источник: 24 Канал
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