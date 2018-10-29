Шарлиз Терон заявила, что ее 6-летний сын – дочь: подробности

Голливудская киноактриса Шарлиз Терон, воспитывающая двоих детей – 6-летнего мальчика Джексона и 2-летнюю девочку Августу, произнесла потрясающее заявление.

Шарлиз в интервью изданию Access заговорила о своих детях, назвав своего сына Джексона дочерью.

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Я не думаю, что жизнь девочек легкая. Я смотрю на своих прекрасных дочерей и думаю, что меня беспокоит все, как и любую другую мать. Я не думаю, что есть какая-то разница. Я хочу, чтобы они были в безопасности, и я хочу, чтобы они полностью реализовали свой потенциал,

– рассказала Шарлиз.

Отметим, в 2012 году актриса усыновила мальчика Джексона из ЮАР, а в 2015 году – Августу южноафриканского происхождения, которая родилась в США.



Шарлиз Терон с детьми

С 2016 года сын Терон привлекал к себе внимание общественности: тогда его впервые заметили одетым в платье. С тех пор Джексон постоянно появляется на публике в платьях или юбках.

Интервью с Шарлиз Терон (на английском): смотрите видео