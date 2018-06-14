Шарлиз Терон закрутила роман с экс-бойфрендом, – СМИ

Голливудская киноактриса Шарлиз Терон решила возобновить отношения со своим бывшим бойфрендом Александром Скашгордом, с которым встречалась в 2012 году.

Об этом сообщают в издании Life & Style, передает The Daily Mail.



Поводом для воссоединения стала тесная работа на съемочной площадке фильма "Flarsky", премьера которого запланирована на февраль 2019. Александр Скашгорд также известный своей главной ролью в первом сезоне сериала "Большая маленькая ложь".

Читайте также: Дженнифер Лоуренс сменила 59-летнего бойфренда на молодого искусствоведа: СМИ

"Они хотят скрыть свой роман, но это достаточно проблематично. Шарлиз – женщина, которая точно знает, чего хочет, и идет к своей цели напролом. Она сделала первый шаг к Александру и тогда, и сейчас. У Шарлиз прекрасное чувство юмора, которое ему очень нравится. Александр – серьезный парень, глубоко мыслящий, начитанный, он любит классику и отлично разбирается в кинематографе, как и она", – прокомментировал новый роман источник.



Напомним, что последними официальными отношениями актрисы был роман с Шоном Пенном, который завершился 3 года назад. Звезда также была дважды замужем и имеет двоих детей. В свою очередь Скашгорд прошлым летом порвал отношения с дизайнером Алексой Чанг после двух лет отношений. 42-летняя Шарлиз старше своего нового избранника на один год.



Шон Пенн и Шарлиз Терон