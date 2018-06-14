13:14
14 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
27°C
27°C 14°C
  • пятница
    29°C 18°C
  • суббота
    27°C 17°C
  • воскресенье
    29°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Джигурда идет в мэры Москвы. Окрещенные ракеты России
Вєсті Кремля
21:07, 13 июня
Вести.UA. Скромность Парубия. "Заслуги" политиков
Вєсті.UA
20:58, 13 июня
"Гаврилівські курчата": что же на самом деле стоит за успешным брендом
ЦРУ
09:00, 13 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса

Шарлиз Терон закрутила роман с экс-бойфрендом, – СМИ

148 Читати новину українською
Шарлиз Терон закрутила роман с Александром Скашгордом
Шарлиз Терон закрутила роман с Александром Скашгордом / hellomagazine.com

Голливудская киноактриса Шарлиз Терон решила возобновить отношения со своим бывшим бойфрендом Александром Скашгордом, с которым встречалась в 2012 году.

Об этом сообщают в издании Life & Style, передает The Daily Mail.

Поводом для воссоединения стала тесная работа на съемочной площадке фильма "Flarsky", премьера которого запланирована на февраль 2019. Александр Скашгорд также известный своей главной ролью в первом сезоне сериала "Большая маленькая ложь".

Читайте также: Дженнифер Лоуренс сменила 59-летнего бойфренда на молодого искусствоведа: СМИ

"Они хотят скрыть свой роман, но это достаточно проблематично. Шарлиз – женщина, которая точно знает, чего хочет, и идет к своей цели напролом. Она сделала первый шаг к Александру и тогда, и сейчас. У Шарлиз прекрасное чувство юмора, которое ему очень нравится. Александр – серьезный парень, глубоко мыслящий, начитанный, он любит классику и отлично разбирается в кинематографе, как и она", – прокомментировал новый роман источник.

Напомним, что последними официальными отношениями актрисы был роман с Шоном Пенном, который завершился 3 года назад. Звезда также была дважды замужем и имеет двоих детей. В свою очередь Скашгорд прошлым летом порвал отношения с дизайнером Алексой Чанг после двух лет отношений. 42-летняя Шарлиз старше своего нового избранника на один год.


Шон Пенн и Шарлиз Терон


Александр Скашгорд и Алекса Чанг

Теги: LifeStyle Кино Шарлиз Терон Голливуд Звездные романы
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Доступное жилье для людей должно начинаться с доступности его выбора
сегодня, 12:03 Доступное жилье для людей должно начинаться с доступности его выбора
Лев Парцхаладзе 379
ВНО – не зло: как изменилось отношение украинцев к тестированию
сегодня, 11:09 ВНО – не зло: как изменилось отношение украинцев к тестированию
118
День донора: несколько тезисов, которые убедят вас сдавать кровь
сегодня, 10:00 День донора: несколько тезисов, которые убедят вас сдавать кровь
Ірина Полицька 3288
День России в Крыму: кокошники, эйфория и некроз
сегодня, 08:48 День России в Крыму: кокошники, эйфория и некроз
Злой Одессит 1905
Футболисты сборной Англии отказались пробовать российский каравай во время ЧМ-2018
сегодня, 09:32 Футболисты сборной Англии отказались пробовать российский каравай во время ЧМ-2018
650
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук