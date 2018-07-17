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Телеканал новостей 24 Новости Здоровое питание

Яблочная шарлотка в мультиварке: быстрый рецепт приготовления вкусного десерта

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Яблочная шарлотка в мультиварке
Яблочная шарлотка в мультиварке / Фото из открытых источников

Приготовить яблочную шарлотку в мультиварке – очень просто и быстро. Подготовка такого десерта занимает всего 10-15 минут, а дальше все сделает мультиварка.

Рецепт шарлотки с яблоками в мультиварке

Ингредиенты:
яйца – 4 шт.,
сахар – 1 стакан,
мука – 1 стакан,
яблоки – 500 г,
разрыхлитель – 1 ч.л.,
корица – 0,5 ч.л. (по желанию).

Рецепт приготовления яблочной шарлотки в мультиварке:

1. Сперва готовим тесто. Взбиваем миксером яйца с сахаром – сначала медленно, потом ускоряем для образования пышной массы.

2. Добавляем муку, разрыхлитель, корицу и замешиваем тесто до густой консистенции, которая должна быть похожей на сметану.

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3. Яблоки разрезаем на небольшие кусочки и добавляем в тесто.

4. Далее нужно подготовить мультиварку. Форму надо смазать сливочным маслом и немного присыпать сахаром.

5. На дно мультиварки выкладываем тонкий слой яблок. Выливаем тесто в форму.

6. Готовим шарлотку в режиме "Выпечка" 60 минут до полной готовности теста.

яблучна шарлотка
Яблочная шарлотка в мультиварке

Теги: LifeStyle Здоровое питание Рецепты десертов – рецепты приготовления с фото Food and Drinks
Источник: 24 Канал
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