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Шаровая молния: что это такое и как уберечься

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Шаровая молния: что это такое и как уберечься
Шаровая молния: что это такое и как уберечься / kriptokoin.in

Шаровая молния – это особый вид молнии, который похож по форме на шар (иногда это форма гриба, капли или груши).

Она может быть размером от 10 до 20 сантиметров. Цвет в основном бывает голубым, оранжевым или приближенным к белым тонам.

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Шаровая молния может возникать во время грозы в воздухе близко к поверхности.

В отличие от громовой молнии, шаровая не сопровождается громом, она бесшумная. Шаровая молния может существовать до 3 минут. Однако предсказать поведение и направление движения такого вида молнии невозможно. Также неизвестно, повлечет ли она взрыв, или просто исчезнет.

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Шаровая молния: что это такое и как уберечься

Если человек стоит рядом с молнией, то он не ощущает ее температуру. При взрыве вся жидкость, которая есть вокруг, исчезает, а металл и стекло начинают плавиться.

Чем опасна молния?

Ученые до сих пор не могут дать ответ на вопрос, чего от нее ждать. Шаровая молния способна проникать в здания. Она также способна двигаться со скоростью до 10 км/ч, а, следовательно, догнать человека не сложно.

Шаровая молния способна проходить сквозь человека.

Однако не нужно делать резких движений, если в комнату залетела шаровая молния. Можно также взять неметаллический предмет, а если молния прилипнет к нему, то поставить на землю.

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Теги: Здоровье Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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