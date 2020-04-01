Шашлыки вылезут боком, – Зеленский в очередной раз призвал украинцев не выходить из дома
Украинцы еще смогут проводить время на свежем воздухе, гуляя в парках и организуя пикники. Но сейчас критически важно оставаться дома, чтобы остановить распространение коронавируса в нашей стране.
Это в очередной раз подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.
"Пляжи никто не украдет. Песок вагонами никто не вывезет. Парки никуда не исчезнут. Прогулки подождут. А шашлыки могут вылезти боком. Осознайте все это!", – подчеркнул Зеленский.
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