22:03
6 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Привилегии для алкоголиков в России. Путин летописец
      Вєсті Кремля
      21:49, сегодня
      Вести.UA: Порошенко охотится на Богдана. Лукашенко любит "Слугу народа"
      Вєсті.UA
      19:13, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ 2020 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Шаткое монобольшинство: нужно ли Украине готовиться к внеочередным парламентским выборам

      30 Читати новину українською

      Тем временем во фракции "Слуга народа" хотят, чтобы ГПУ взялась за пранкера, который троллил депутатов от имени Генпрокурора Руслана Рябошапки. Надеются, что правоохранители сработают качественно и дадут действиям шутника надлежащую правовую оценку. Между тем, из-за этих розыгрышей, СМИ уже в очередной раз получили почву для размышлений, а не расшатывается ли единство монобольшинства?

      Ведь за два месяца народные депутаты из "Слуги народа" успели попасть в историю с детекторами лжи, в секс-скандал и несколько раз перессориться. Становится ли Владимиру Зеленскому сложнее держать самую большую фракцию единой – разбираемся дальше.

      Читайте также: Ляшко с Герусом подрались в аэропорту "Борисполь": фото и видео

      252 депутата – это самая большая фракция в истории украинского парламента. Первые 2 месяца работы парламента показали то, насколько непросто удерживать монобольшинство "Слуги народа". Уже было и кнопкодавство, и провальные голосования, и коррупционные скандалы. Политтехнологи говорят все из-за того, что "Слуга народа" – не классическая партия, где людей объединяют три составляющие: лидер, идея и структура.

      "Слуга народа" не были настоящей партией. То есть это было ситуативным брендом, который объединился таким ситуативным коллективом под брендом Зеленского, как личности, и под брендом "Слуги народа", как названия сериала,
      объяснила политтехнологиня Екатерина Одарченко.

      Конечно, иллюзий, что все будет просто, не было еще с самого начала. Этого не скрывает и председатель фракции Давид Арахамия. Об этом он рассказал в интервью одному из украинских изданий.

      У нас во фракции депутаты с разной ценностной шкалой, разным прошлым. Единственное, что нас всех объединяет – доверие к президенту,
      – отметил Арахамия.

      Несомненное доверие может пошатнуться, как только рейтинги Зеленского начнут падать, считают эксперты. Последнее социологическое исследование показало, что поддержка президента снизилась на 7%. Хотя и остается на высоком уровне – 66%. В конце концов, эта тенденция – традиционная. Как правило, доверие к каждой новой власти падает в первые 9 месяцев работы.

      Поддержка Зеленского остается на высоком уровне – 66%

      "Падение рейтинга будет во время зимних праздников и уплаты тарифов. Второй вопрос – это неоднозначное восприятие мирного процесса Зеленского. И третье – это голосование за так называемые лоббистские законопроекты, которые касаются больших экономических интересов", – заявила политтехнолог.

      С другой стороны монобольшинство расшатывают парламентские группы влияния, которые лоббируют интересы олигархов внутри фракции. Показательным стал последний скандал вокруг возможного подкупа "слуг народа" в финансовом комитете и голосование за снятие неприкосновенности с нардепа Ярослава Дубневича. Если Зеленскому не удастся удержать свою политсилу в куче, то уже в следующем году Украину могут снова охватить внеочередные парламентские выборы.


      Надо ли Украине готовиться к внеочередным парламентским выборам?

      Эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко утверждает, если условия будут немного похожими на те, которые были в июне, то может быть вариант принятия президентом указа о досрочном прекращении полномочий.

      Сейчас Владимир Зеленский удерживает единство фракции на своем авторитете. Однако, не исключено, и введение такой себе партийной диктатуры – императивного мандата – когда депутатства будут лишать после выхода или исключения из фракции. В худшем случае, в "Слуге народа" может остаться ядро из 150 депутатов. Тогда монобольшинству придется искать партнеров по коалиции среди других фракций.

      blog_ava
      Кортеж Зеленского заблокировали в Харькове: люди требовали не сносить рынок "Барабашово" – видео
      сегодня
      1968
      Автор: Анастасия Крымова
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Скандал Социологическое исследование Слуга народа Верховная Рада Новости Киева Снятие неприкосновенности Кнопкодавство рейтинги
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Час відмовитися від совєцьких підходів у сфері надання психіатричної допомоги, – Супрун
      сегодня , 22:00 Час відмовитися від совєцьких підходів у сфері надання психіатричної допомоги, – Супрун
      Блог Соцмережі 7
      Лучшие смартфоны октября – рейтинг Техно 24
      сегодня , 21:15 Лучшие смартфоны октября – рейтинг Техно 24
      Ірина Полицька 69
      Технологии будущего. Как инновации меняют мир вокруг нас
      сегодня , 10:00 Технологии будущего. Как инновации меняют мир вокруг нас
      216
      Динамо (Загреб) – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
      сегодня , 21:05 Динамо (Загреб) – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
      Юрій Семенюк 389
      Особенности бюджета-2020: старая песня на новый лад?
      сегодня , 21:01 Особенности бюджета-2020: старая песня на новый лад?
      Ірина Поліщук 117
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук