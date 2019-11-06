Шаткое монобольшинство: нужно ли Украине готовиться к внеочередным парламентским выборам

Тем временем во фракции "Слуга народа" хотят, чтобы ГПУ взялась за пранкера, который троллил депутатов от имени Генпрокурора Руслана Рябошапки. Надеются, что правоохранители сработают качественно и дадут действиям шутника надлежащую правовую оценку. Между тем, из-за этих розыгрышей, СМИ уже в очередной раз получили почву для размышлений, а не расшатывается ли единство монобольшинства?

Ведь за два месяца народные депутаты из "Слуги народа" успели попасть в историю с детекторами лжи, в секс-скандал и несколько раз перессориться. Становится ли Владимиру Зеленскому сложнее держать самую большую фракцию единой – разбираемся дальше.

Читайте также: Ляшко с Герусом подрались в аэропорту "Борисполь": фото и видео

252 депутата – это самая большая фракция в истории украинского парламента. Первые 2 месяца работы парламента показали то, насколько непросто удерживать монобольшинство "Слуги народа". Уже было и кнопкодавство, и провальные голосования, и коррупционные скандалы. Политтехнологи говорят все из-за того, что "Слуга народа" – не классическая партия, где людей объединяют три составляющие: лидер, идея и структура.

"Слуга народа" не были настоящей партией. То есть это было ситуативным брендом, который объединился таким ситуативным коллективом под брендом Зеленского, как личности, и под брендом "Слуги народа", как названия сериала,

– объяснила политтехнологиня Екатерина Одарченко.

Конечно, иллюзий, что все будет просто, не было еще с самого начала. Этого не скрывает и председатель фракции Давид Арахамия. Об этом он рассказал в интервью одному из украинских изданий.

У нас во фракции депутаты с разной ценностной шкалой, разным прошлым. Единственное, что нас всех объединяет – доверие к президенту,

– отметил Арахамия.

Несомненное доверие может пошатнуться, как только рейтинги Зеленского начнут падать, считают эксперты. Последнее социологическое исследование показало, что поддержка президента снизилась на 7%. Хотя и остается на высоком уровне – 66%. В конце концов, эта тенденция – традиционная. Как правило, доверие к каждой новой власти падает в первые 9 месяцев работы.

Поддержка Зеленского остается на высоком уровне – 66%

"Падение рейтинга будет во время зимних праздников и уплаты тарифов. Второй вопрос – это неоднозначное восприятие мирного процесса Зеленского. И третье – это голосование за так называемые лоббистские законопроекты, которые касаются больших экономических интересов", – заявила политтехнолог.

С другой стороны монобольшинство расшатывают парламентские группы влияния, которые лоббируют интересы олигархов внутри фракции. Показательным стал последний скандал вокруг возможного подкупа "слуг народа" в финансовом комитете и голосование за снятие неприкосновенности с нардепа Ярослава Дубневича. Если Зеленскому не удастся удержать свою политсилу в куче, то уже в следующем году Украину могут снова охватить внеочередные парламентские выборы.



Надо ли Украине готовиться к внеочередным парламентским выборам?

Эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко утверждает, если условия будут немного похожими на те, которые были в июне, то может быть вариант принятия президентом указа о досрочном прекращении полномочий.

Сейчас Владимир Зеленский удерживает единство фракции на своем авторитете. Однако, не исключено, и введение такой себе партийной диктатуры – императивного мандата – когда депутатства будут лишать после выхода или исключения из фракции. В худшем случае, в "Слуге народа" может остаться ядро из 150 депутатов. Тогда монобольшинству придется искать партнеров по коалиции среди других фракций.