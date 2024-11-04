Шеф-редактор телеканала "Прямой" хотел сбежать в Польшу: его задержали

Еще в начале года шеф-редактор телеканала "Прямой" пытался незаконно попасть за границу. Для этого работник медиа воспользовался поддельными документами.

23 октября Любомльский районный суд оштрафовал уроженца Луцка на 68 тысяч гривен за содействие в подделке документов и использование таких. Обвиняемым оказался шеф-редактор телеканала "Прямой", передает 24 Канал со ссылкой на приговор.

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Незаконная попытка выехать из Украины

В приговоре говорится, что мужчина является лицом призывного возраста, которому запрещен выезд за границу в военное время. Установлено, что обвиняемый договорился с неустановленным расследованием лицом об изготовлении на свое имя документов, которые дают право беспрепятственного выезда за пределы Украины, а именно, временного удостоверения военнообязанного и справки военно-врачебной комиссии.

В справке ВВК говорилось, что мужчина признан непригодным к военной службе с исключением с воинского учета, потому якобы имеет вирусный гепатит С в тяжелой форме.

Около 09:00 часов 19 февраля 2024 года нарушитель предъявил эти фейковые документы на пограничном пункте пропуска "Ягодин", чтобы попасть в Польшу. Впрочем, пограничники догадались, что это подделка.

К слову, недавно на границе задержали мужчину, который пытался незаконно выехать из страны на основании фейкового свидетельства о наличии у него 3 детей.