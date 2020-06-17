Во время брифинга пограничников 15 июня журналисты зафиксировали, как через забор на пункте пропуска "Шегини" перелезали люди. На курьезную ситуацию бурно отреагировали в соцсетях. В Госпогранслужбе видео уже тоже видели, говорят, что уже даже нашли и наказали нарушителей.

Момент, когда люди перелезают через забор, сняли журналисты издания "Твой город", которые вели стрим с брифинга.

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На ролике видно, как на переднем плане заместитель начальника Западного регионального управления Госпогранслужбы Алексей Гавел рассказывал об очередях на пешем переходе в пункте пропуска, а на его фоне человек перелезал через забор.

Западное региональное управление Госпогранслужбы уже сообщило, что на двух нарушителей наложили штраф, в частности они заплатили по 170 гривен.

Двое граждан Украины, после прохождения всех видов контроля с украинской стороны, последовали на выход из Украины. Однако, через некоторое время они перелезли через забор и направились на паспортный контроль на вход в Украину, чем нарушили режим в пункте пропуска,

– сообщили пограничники.

Эти люди объяснили, что решили вернуться назад, потому что "оценили размер очереди".

Как украинцы перелезали через забор в Шегинях: видео

Нарушителями оказались 40-летняя женщина и 39-летний мужчина из Черкасской области.

Как пояснила пресс-секретарь Мостиского пограничного отряда Маргарита Вершинина в комментарии УНИАН, если человек прошел проверку украинских пограничников, но передумал иди в Польшу, он может по той же полосе вернуться к пограничникам и написать заявление о возвращении в Украину. То есть эти люди могли не перелезать через забор с одной полосы на другую, чтобы вернуться в Украину.

Обратите внимание! Пункт пропуска в Шегини – единственный, где можно пересечь границу пешком. После восстановления работы во время карантина там фиксируют большие очереди.