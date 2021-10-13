В сети начали предполагать, что оттуда пытался бежать заключенный или что-то другое случилось. Однако правоохранители это опровергли и сказали, в этом месте просто проходили учения.

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Пошел дым и появились силовики

В телеграм-канале "Труха" написали, что примерно в 15:05 возле СИЗО раздался громкий взрыв и начал идти сильный дым. После этого сразу появились люди в форме и бронежилетах.

Взрывы и дым возле СИЗО: смотрите видео телеграмму "Типичный Харьков"

Журналистам пообщались по этому инциденту с представителями областного управления СБУ. Те заявили, что сейчас там проходят спецучения силовых спецподразделений.

Учения силовиков на территории СИЗО: смотрите видео телеграма "Труха

Другие обучение в регионе

Последний раз сообщали об учениях силовиков Харьковщины еще в мае. Тогда сообщили, что правоохранители на определенной территории имели право останавливать автомобили и проверять документы.

Это мероприятие было направлено на отработку системы обнаружения работы диверсантов. Тогда все происходило в условиях, максимально приближенных к реальным, в том числе с использованием военной техники.