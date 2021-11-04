Шел в наушниках: на Харьковщине поезд сбил мужчину с тачкой

На Харьковщине поезд сбил мужчину, который переходил путь и вез металлическую тачку. Он в этот момент был в наушниках, поэтому просто мог не услышать приближение электрички.

Это произошло примерно в 9 часов утра 2 ноября. Пострадавший умер на месте еще до приезда скорой помощи.

Недавно На Львовщине поезд насмерть сбил мужчину

Машинист сделал все возможное

Этому мужчине было 35 лет. Его сбила электричка, которая курсировала по маршруту Блызнюки – Харьков.

Машинист применил звуковой сигнал и начал экстренно тормозить. Однако это было безрезультатно – мужчина с тачкой продолжал идти. Как следствие, движение поездов приостановилось примерно на полтора часа.



Поезд сбил мужчину в наушниках / Фото Нацполиции

Похожий случай раньше

Такая же трагедия случилась 19 октября в поселке Песочин на Харьковщине. Там поезд насмерть переехал 19-летнюю девушку. Ее сбил поезд, который ехал со Львова в Бахмут.

Погибшая переходила путь и просто не слышала приближения поезда. Она тоже была в этот момент в наушниках.