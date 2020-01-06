Шел мимо, а двери оказались открытыми: в Одессе курьезно ограбили магазин с дронами

В Одессе на улице Ришельевской ограбили один из магазинов, специализирующийся на продажах дронов. Интересно, что дверь была открыта, поэтому злоумышленник беспрепятственно зашел внутрь.

Об этом свидетельствует видео, которое сейчас распространяется в сети. На кадрах видно, что молодой человек проходил мимо, но заметил, что дверь в магазин была открыта. Вполне вероятно, что дверь мог забыть закрыть персонал. Также их мог открыть кто-то отмычкой раньше.

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В итоге парень зашел в магазин. И, увидев, что здесь никого нет, принялся обворовывать магазин и прихватил с собой несколько коробок с дронами. Сделав дело, он убежал.

В Одессе мужчина обокрал магазин с дронами: двери были открытыми – видео

Владельцы магазина уже подтвердили факт инцидента. По их словам, впопыхах сотрудники забыли закрыть дверь. Также они добавили, что во время преступления сработала сигнализация и сейчас вора разыскивают правоохранители. Кроме того, владельцы магазина обратились ко всем с просьбой помочь опознать злоумышленника. На кадрах с камеры наблюдения можно понять, как он выглядит.

К слову, недавно в Харькове посреди ночи злоумышленники взорвали банкомат, расположенный в помещении банка. В результате с похищенными деньгами им удалось сбежать.