"Шел обратно по следам снегохода": в России трехлетний ребенок самостоятельно выбрался из тайги

В России трехлетний мальчик в 35-градусный мороз самостоятельно выбрался из тайги. Его отец провалился под лед на реке.

Об этом пишет ТАСС.

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Инцидент произошел в Хабаровском крае России. Администрация поселка Кенай сообщила, что накануне местный житель забрал сына из детсада и уехал на реку, чтобы исследовать дорогу для будущей рыбалки.

Он высадил ребенка на берегу в тайге, а сам на снегоходе заехал на реку. Лед не выдержал, и мужчина провалился под воду.

Маленький ребенок прошел 3 километра ночью через тайгу в 35-градусный мороз, возвращаясь обратно по следам снегохода. Уже неподалеку населенного пункта мальчика заметил местный, который случайно проезжал по той же дороге.

Он подобрал ребенка и завез домой. После ночного путешествия мальчик заболел и имеет высокую температуру.

Сейчас группа спасателей занимается поиском тела отца мальчика, который провалился под лед.