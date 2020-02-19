Shell проиграла АМКУ апелляцию по штрафу на почти 80 миллионов гривен

Суд отклонил апелляцию компании "Альянс Холдинг" (сеть АЗС Shell). Компания обжаловала решение о взыскании с нее 79,4 миллиона гривен штрафа в пользу Антимонопольного комитета.

Таково решение Северного апелляционного хозяйственного суда, информирует Enkorr.

Читайте также: АМКУ и Терентьев не согласовали отмену льготы для Ахметова в 1 миллиард гривен в год

Суд отклонил апелляцию компании "Альянс Холдинг" (сеть АЗС Shell). Компания обжаловала решение о взыскании с нее 79,4 миллиона гривен штрафа и пени в пользу Антимонопольного комитета,

– говорится в сообщении.

Что известно про штраф

Он был наложен на "Альянс Холдинг" и шесть других операторов АЗС в октябре 2016 года. Комитет обвинил их в заговоре. Shell получила третий по величине штраф после ОККО и WOG.

"Альянс Холдинг" пытался оспорить решение АМКУ в суде. Процесс длился 3 года. А в ноябре 2019 года Верховный суд окончательно отклонил иск компании.

Кроме того, в августе 2019 суд первой инстанции принял постановление о взыскании с компании 79 миллионов гривен. Решение подтвердили в апелляционном суде. Оно вступило в действие 10 февраля 2020 года.

Что известно о сети Shell в Украине? Насчитывает 133 станции в 18 регионах Украины. Shell Retail вышла на украинский рынок в 2007 году. Сеть управляется совместным предприятием "Альянс Холдинг", на паритетных началах принадлежит Royal Dutch Shell и компании "Альянс Ойл Украина", контролируемой "Независимой нефтяной компанией" (Россия).