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      Shell проиграла АМКУ апелляцию по штрафу на почти 80 миллионов гривен

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      Shell проиграла АМКУ апелляцию по штрафу / shell.ua

      Суд отклонил апелляцию компании "Альянс Холдинг" (сеть АЗС Shell). Компания обжаловала решение о взыскании с нее 79,4 миллиона гривен штрафа в пользу Антимонопольного комитета.

      Таково решение Северного апелляционного хозяйственного суда, информирует Enkorr.

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      Суд отклонил апелляцию компании "Альянс Холдинг" (сеть АЗС Shell). Компания обжаловала решение о взыскании с нее 79,4 миллиона гривен штрафа и пени в пользу Антимонопольного комитета,
      – говорится в сообщении.

      Что известно про штраф

      • Он был наложен на "Альянс Холдинг" и шесть других операторов АЗС в октябре 2016 года. Комитет обвинил их в заговоре. Shell получила третий по величине штраф после ОККО и WOG.
      • "Альянс Холдинг" пытался оспорить решение АМКУ в суде. Процесс длился 3 года. А в ноябре 2019 года Верховный суд окончательно отклонил иск компании.
      • Кроме того, в августе 2019 суд первой инстанции принял постановление о взыскании с компании 79 миллионов гривен. Решение подтвердили в апелляционном суде. Оно вступило в действие 10 февраля 2020 года.

      Что известно о сети Shell в Украине? Насчитывает 133 станции в 18 регионах Украины. Shell Retail вышла на украинский рынок в 2007 году. Сеть управляется совместным предприятием "Альянс Холдинг", на паритетных началах принадлежит Royal Dutch Shell и компании "Альянс Ойл Украина", контролируемой "Независимой нефтяной компанией" (Россия).

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Штрафы АМКУ Решение суда Горючее
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