Среди участников схемы украинцы и иностранцы. Из-за обмана пострадали люди из многих стран мира.

Впервые преступление уличили в декабре 2021 года. С тех пор полицейские установили уже четвертого причастного. Об этом сообщили 4 октября.

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Обещали много денег

Злоумышленники специально создали веб-ресурсы, чтобы проводить воображаемые сделки по купле-продаже различных активов. Они обращались к людям, чтобы те стали инвесторами. Впоследствии аферисты обещали пострадавшим огромные доходы.

В дальнейшем инвесторам звонили сотрудники колцентр, представляясь агентами торговых платформ и требовали внести дополнительные средства. К тому же говорили оплатить 15% комиссии от суммы полученной "прибыли". Сразу после расчетов аккаунты инвесторов блокировали, а их средства присваивали организаторы мошеннической схемы.



В Днепре задержали международного злоумышленника / Фото Нацполиции

Покупали элитную недвижимость и авто

Средства пострадавших переводили на счета компаний организаторов в разных странах мира. За эти деньги злоумышленники покупали себе элитную недвижимость, авто, инвестировали в новые бизнес-проекты в Украине. В частности, стоимость только одного приобретенного автомобиля составляет 450 тысяч евро.

Среди пострадавших – граждане Украины, Германии, Австрии, Швейцарии и других стран, а сумма присвоенных средств составила более 10 млн евро.



Мужчине объявили три статьи / Фото Нацполиции

Объявили три статьи

Задержанному сообщили о подозрении по трем статьям:

участие в преступной организации и участие в преступлениях, совершенных такой организацией;

легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем;

мошенничество.

Сейчас участнику преступной группы выбирают меру пресечения. Мошенническую схему разоблачили совместно с международными партнерами – Генеральной прокуратурой Германии, Евроюстом и Европолом.

Правоохранители ищут организатора схемы и других причастных.

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