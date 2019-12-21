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      Схема ФСБ – неизменна: к украинцу Кашуку в аннексированном Крыму до сих пор не пустили адвоката

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      Денис Кашук / Фото из соцсетей

      Задержанного в аннексированном Крыму украинца Дениса Кашука 20 декабря поместили под стражу. Российские оккупанты обвиняют его в изготовлении и хранении взрывчатки. Родные мужчины убеждены: его подвергали пыткам, ведь он сам отказался от адвоката и во время избрания меры пресечения выглядел очень растерянным и встревоженным.

      По состоянию на 21 декабря к нему так и не пустили адвоката. Так же нет никакой информации о том, что на самом деле стало причиной его задержания и заключения под стражу. Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа".

      Актуально: В аннексированном Крыму взяли под стражу украинца Кашука: его обвиняют в изготовлении взрывчатки

      Пока что трудно сказать, что там и как, ведь, действительно, адвокат пока не получил доступа к этому человеку. Мы знаем, что в соцсетях у Дениса нет каких-то проукраинских высказываний. Деятельность, которой он занимался, не связана с политической – это рекламный бизнес. Поэтому пока непонятно, какие основания были для задержания,
      – считает глава "Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

      По ее словам, есть официальная версия, которую озвучивает ФСБ – это хранение оружия и взрывчатых веществ, впрочем, известны десятки случаев, где это также было формальным основанием, а реально были другие причины.

      Такого же мнения придерживается и освобожденный из российского плена украинский режиссер Олег Сенцов.

      Похоже, у нас стало на одного политического пленника больше. Схема ФСБ с 2014-го года не изменилась: изготовление взрывчатки, терроризм, пытки и никакой правды,
      – пишет он.

      Статистика: Всего сейчас в анексованому Крыму российские оккупанты удерживают 88 политических заключенных. За 2019 год было освобождено 12 человек, но новых людей, лишенных свободы, было 40.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ Новости Крыма Аннексия Крыма
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