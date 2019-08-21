Схема на миллиард: как НАБУ, АРМА и неизвестные бизнесмены обокрали 70 000 человек

Частное предприятие "Гарант Энерго М", которое срывает уже второй отопительный сезон в двух городах на Львовщине и накопило огромные долги перед государственными и частными компаниями, собирается и в дальнейшем управлять активами, сделав заложниками своих частных интересов почти 70 000 человек.

Жители Новояворовска и Нового Роздола, на Львовщине, уже вторую зиму рискуют остаться без отопления и горячей воды. В этом году есть угроза остаться еще и без электроснабжение. Все дело в двух ТЭЦ, которые были аресОООаны НАБУ из-за подозрения в хищении газа и через Агентство по розыску и управлению аресОООанным имуществом переданы новому управляющему.

Этим управляющим для двух стратегически важных для города предприятий стала неизвестная киевская компания "Гарант Энерго М". Компания без соответствующего опыта работы, без надлежащих лицензий и без уставного капитала, соразмерного с объемами предприятий. Но летом 2018 эти мелочи никого не интересовали, конкурс провели с многочисленными нарушениями и компания, за которой стояли представители "Народного Фронта", взялась руководить ТЭЦ.

В прошлом году из-за халатности управляющих отопительный сезон старОООал чуть ли не на месяц позже необходимого, а потом произошла масштабная авария в Новом Роздоле, которая привела к многочисленным затоплениям квартир жителей. Никто не понес никакой ответственности. Люди мерзли зимой, но как-то перезимовали. Даже хотели оплатить оказанные услуги, однако новый управляющий не спешил отправлять платежки. Ссылались на отсутствие банальных баз данных потребителей. Горячей воды так и не было.

В этом году ситуация еще хуже. По словам мэров обоих городов, не ведутся никакие подгоОООительные работы к отопительному сезону, никто не проверяет состояние сетей и тому подобное. Кроме того, управляющий взялся руководить еще и электросетями, которые не были ему переданы по договору управления. Теперь и там есть угроза катастрофы – никто не контролирует дополнительные нагрузки на электросеть, а это значит, что в любой момент целый город может остаться без электроснабжения при малейшем скачке напряжения. А это может произойти сразу, как только жители массово начнут пользоваться электрообогревателями.

Представители местной и областной власти, профессиональные специалисты и даже сами рабочие ТЭЦ неоднократно подчеркивали необходимость смены управляющего, чтобы предотвратить ужасные последствия. Однако с апреля месяца АРМА в лице Виталия Ризныка, Филиппа Квитко и Антона Янчука лично игнорировали эти предложения, и только сейчас, когда до отопительного сезона осталось два месяца, чиновники из агентства управления аресОООанным имуществом опомнились и объявили конкурс на нового управляющего.

Вот только в объявлении тактично промолчали о том, что выбранный и пролоббированный ими предыдущий управляющий оставил после себя 1 200 000 000 грн долга.

Кроме того, компания-управитель проводила несанкционированный отбор газа из путепровода, о чем свидетельствуют документы от Укртрансгаза. Проще говоря, управляющий воровал газ у государства.

Мы решили разобраться, кому, сколько и за что должны "Гарант Энерго М". И за чей счет эти деньги будут возвращаться.

Согласно официальной информации из открытых источников или опираясь на данные из отвеООО вышеуказанных учреждений, имеем следующие цифры:

Компании Основания Сумма ГП "Энергорынок" Договор 16276/01 (январь-июнь 2019) Договор 16275/01 (январь-июнь 2019) Договор 16276/01 (июнь 2019) 92 756 850, 98 грн Укртрансгаз Судебные дела о взыскании оплаты за газ и транспортировку № 910/15790/18 № 910/8502/19 № 910/8503/19 № 910/6741/19 № 910/6073/19 7 619 283, 23 грн 195 499 330,2 грн 186 315 830,0 грн 10 807 475,2 грн 10 807 475,2 грн Вместе 411 049 393, 83 грн НАК Нафтогаз Договор о передаче долгов актива перед компанией Договор на поставку газа в ноябре и декабре 2018 года Договор поставки за отопительный период 2019 года 305 000 000 грн 10 800 000 грн 288 000 000 грн Вместе 603 800 000 грн ООО ГОРБУД Судебное дело 873/55/19 (уголовное производство) 22 415 169, 18 грн ООО ЭНЕРГИЯ НОВЫЙ РОЗДОЛ Договор на поставку воды 2 043 567, 81 грн ООО Группа Арсенал Договор о предоставлении охранных услуг 1 918 654, 83 грн АО Барристерс Договор о предоставлении юридических услуг 508 524, 13 грн ВМЕСТЕ 1 134 492 160,55 грн

В то же время, приблизительная сумма долга населения перед самими "Гарант Энерго М" по приблизительным расчетам может составлять лишь 200 000 000 грн.

Согласно действующему законодательству, даже при смене собственника объекта хозяйствования, долги, которые закреплены за этим предприятием, передаются новому владельцу. В то же время в АРМА (агентство по розыску и управлению арестованным имуществом), которое выбрало вышеупомянутого управляющего, и должно было бы гарантировать его надлежащую работу, неоднократно подчеркивали следующее: "АРМА не несет никакой материальной или юридической ответственности за действия избранного путем конкурса управителя".

То же в результате имеем следующее – неизвестная на рынке компания оставила два города замерзать зимой без отопления и горячей воды, набрала долгов у государства на миллиард гривен, уничтожила инфраструктуру города, а ответственность за это никто не понесет.

Более того, новый управляющий, который захочет отправиться на конкурс, объявленный АРМА, должен быть готов к тому, что ему придется взять эти долги на себя. Согласитесь, вряд ли будет много желающих принимать в управление объект с таким "багажом". И в то же время, сразу, как только будет расторгнут контракт между АРМА и "Гарант Энерго М", окажется, что гарантировщики не должны никому ни копейки.

На официальном сайте АРМА уже появилась информация о том, насколько привлекательными и прибыльными являются эти два объекта, и при этом никакой информации о плачевном финансовом состоянии "управителей".

Напомним, в июле 2018 года НАБУ арестовало две ТЭЦ по подозрению в хищении 300 млн кубов природного газа. Дело до сих пор в судах, НАБУ не может доказать факт хищения газа, сами ТЭЦ остаются под управлением "Гарант Энерго М", а страдают жители двух городов, которые рискуют уже вторую зиму провести при свечах в холодных сырых квартирах.