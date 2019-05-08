Схемы братьев Дубневичей: почему им выгодно, чтобы ТЭЦ на Львовщине не работали

Пока дело братьев Богдана и Ярослава Дубневичей медленно рассматривается в суде, страсти вокруг скандальных теплоцентралей двух братьев зашли на новый круг. Отопительный сезон в Новом Яворовске и Новом Роздоле пережили, а будет ли следующий – это главный вопрос на повестке дня в этих двух городах.

60 тысяч жителей двух городов на Львовщине снова остались без горячей воды. Сейчас у теплоцентралей есть задолженность за газ и проблемы с поставкой электроэнергии для жителей и предприятий, работающих на территории Яворовского района и Нового Роздола.

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К журналистам программы "ЦРУ" обратились работники этих компаний, люди встревожены судьбой своих городов, ведь поставки газа на ТЭЦ перекрыли, заработную плату выплачивать перестали и если они сейчас уволятся оттуда, то вернуть к жизнедеятельности 2 стратегических объекта к новому отопительному сезону будет очень сложно.



Теплоцентраль в Новояворовске

Полгода назад мы выпустили программу об арестованной ТЭЦ Ярослава и Богдана Дубневичей. Тогда речь шла о расследовании НАБУ, в котором детективы доказали, что сделки, которые происходили на этих теплоцентралях нанесли государству ущерб на почти полтора миллиарда гривен.

Топ-менеджеры двух компаний "Энергия-НР", и "Энергия" с 2013 по 2015 год, закупали льготный газ в НАК "Нафтогаз", но использовали его не по назначению для населения, а для изготовления электроэнергии для коммерческих структур. Вот собственно на такой схеме и был создан этот ущерб государству.

Детективы Антикоррупционного бюро Украины разоблачили достаточно большую схему в сфере энергетики, эта схема касается хищения 300 миллионов кубометров газа двумя електроцентралями на Западе страны. Это Новороздольская и Новояворовская теплоэлектроцентрали, – заявлял директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

После этого на теплоцентраль был наложен арест. В Украине есть новосозданный орган, который собственно и занимается арестованными активами и обязан провести конкурс, найти адекватного управляющего, и заключить договор, чтобы на период ареста сохранить имущество.

В сентябре 2018 года, когда журналисты "ЦРУ" готовили программу, то заметили, что конкурса, как такого, не было. Назначенная управляющая компания "Гарант Энерго М" на тот момент не имела ни лицензий, ни разрешений, а владельцы имели мутные связи, но слишком большие амбиции.

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В октябре 2018 года фирма "Гарант М", директором которой был Владимир Купчак, выиграла конкурс от "АРМЫ" на управление двумя арестованными теплоцентралями. Уверенно перед камерой он обещал эффективное управление братскими активами, выгоду для государства и даже больше – взять на себя предыдущие долги собственников перед государственными поставщиками газа.

В мае 2019 года на ТЭЦ в Новояворовске и Новом Роздоле назревал бунт работников. Имя господина Купчака вместе с эйфорическими обещаниями из реестра владельцев "Гаранта" испарилось, а 300 миллионные долги увеличились больше, чем в полтора раза.

Из-за скандалов, уголовных производств и арестов имущества Дубневичей только за один год им пришлось пережить смену нескольких руководителей и даже сменить место работы, если верить записям в трудовой книжке.



ТЭЦ простаивают без работы

Раньше все они работали на компанию Дубневичей "Энергия", теперь – штатные работники "Гаранта". Вместе с окончанием отопительного сезона все они могут остаться безработным.

Очередного действующего директора – Николая Литовченко никогда не видели. Приказы и распоряжения руководитель время от времени передает через филиал из Нового Роздола, где он иногда таки появляется. Главная претензия работников ТЭЦ – безразличие и бесхозяйственность управляющего.

Бунт на корабле, то есть на арестованных предприятиях Дубневичей – в первую очередь играет на руку самим братьям-депутатам. Ведь те не унимаются, и в судах активно пытаются отвоевать свои активы.

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