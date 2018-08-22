Схемы Януковича живут и процветают, или Почему за промахи строителей наказали врачей

В 2011 году Янукович начал большую кампанию по реконструкции перинатальных центров под названием "Новая жизнь" в каждой области. Родильные дома закрывались на ремонт, из бюджета выделялись миллионы гривен, а президент торжественно перерезал красные ленты.

Вот только счастливый финал состоялся лишь в восточных областях. До западной Украины ни подобные мероприятия, ни выделенные миллионы так и не добрались, а следовательно полуразрушенные роддома остались закрытыми на несколько лет.

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Впрочем, недавно эстафету с перинатальными перенял Порошенко, и в лучших традициях открыл такое заведение во Львове.

Реконструировать Львовский перинатальный центр начали еще в 2013 году. И сразу же выделили 12 миллионов гривен. Позже из-за событий на Востоке Украины строительство заморозили, а в 2015-м восстановили, вновь перечислив на счета УКС почти 47 миллионов, в 16-м еще полмиллиона, в 2017-м – почти 70, В этом же году, чтобы завершить первый корпус добавили еще почти 55.

Реконструировать львовский перинатальный центр начали в 2013 году

Общая стоимость строительства – 182 миллиона гривен. Но когда его открыли, то заметили что там слишком узкие двери в приемном покое, неправильное обустройство помещения центрального стерилизационного отделения и рентген-кабинета и тому подобное.

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Ревизоры тщательно проверили бухгалтерию Управления капитального строительства и выявили – объемы работ былі завышена на полтора миллиона гривен. И это было только начало. Проектную документацию детально проанализировали и тогда выяснилось – государство заплатило за работы, которых не было в проекте, и более того, эти работы никто не выполнял, их провели только по документам. В полиции же ответ один – следствие продолжается. И будет длиться годами.

Крайних нашли быстро. Новоиспеченный и.о. директора Потапов приказал уволить главного врача, его заместителя и двух заведующих отделений. Именно так – за строительные недостатки уволили врачей. Абсурдные обвинения потрясли весь коллектив. В мае они даже вышли на забастовку, тогда в центре еще не было пациентов, могли себе позволить.

В своей работе я руководствуюсь лишь должностными инструкциями. Положениями об отделениях, в которых шли ремонтные работы, реконструкции ни одного слова нет. А даже, скажем, давать им такие какие-то наставления я не имею права,

– сказал уволенный врач Игорь Ковальчук.

Увольнения врачей за плохой ремонт противоречит нормам Кодекса законов о труде. Это уже мнение юриста, – независимый эксперт Михаил Ильяшев уверяет: в суде у медиков есть все шансы и восстановиться на должностях, и даже компенсацию выбить.

Есть другие меры дисциплинарного воздействия, например, объявление выговора, а увольнение возможно только в случае систематического невыполнения своих обязанностей. Если говорить о каких-то ремонтных работах, то они происходят в соответствии с проектом и специалисты, которые разбираются в проектных работах – это совсем не врачи,

– отметил юрист Михаил Ильяшев.

Но Львовский перинатальный – это еще цветочки. Куда интереснее история с Черновицким центром. Он тоже реконструируется по той же программе Януковича – "Новая жизнь". Но там даже конца и края еще не видно.

Там депутат Бурбак выпросил именно на этот перинатальный центр в этом году еще 43 миллиона гривен. И мы, зная, что такие суммы выделяются уже на протяжении 5-ти лет решили проверить насколько эффективно они используются. Но оказалось, что деньги еще не поступили к месту назначения, а местные чиновники уже заявляют, что этого будет мало.

Реконструкция Черновицкого перинатального центра

Что такого гениального понастроили за 5 лет и 90 миллионов гривен, журналисты выясняли непосредственно в Черновцах. Оказывается, продолжительная реконструкция начиналась вовсе не со строительства помещения, а с покупки медицинского оборудования. Но к пациентам ценная и очень нужная аппаратура так и не попала. Уже 5 лет техника за 20 миллионов гривен пылится.

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Это нельзя назвать какой-то одной большой схемой, на которой спилили очень много миллионов. Но именно из-за этого задерживается строительство, и соответственно пациенты годами не получают должного обследования, а малыши не получают должного лечения. И это чрезвычайно цинично.

Больше о схемах реконструкции перинатальных центров – смотрите в программе "ЦРУ".