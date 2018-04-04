Єдиний позитивний імпульс у справі з Бубенчиком

А знаєте, в чому може бути один єдиний позитивний імпульс у цій всій справі з Бубенчиком?

В тому, що це навіть для найбільших оптимістів має стати тривожним дзвіночком.

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Навіть найзатятіші оспівувачі реформ тут запхали язика в одне місце і хоча б просто мовчать, але не наважуються розповідати своє традиційне улюблене про "розхитувати човен", "гру на руку Москві" і тому подібне. Відчули, що щось все-таки йде якось не так. Окрім, хіба що, одиниць вже зовсім просто відморожених бовдурів.

Так от. Це у вас проблеми. В першу чергу не у нас, а у вас. Бо якщо тільки патякати про героїчну революцію гідності і покладати квіти на річницю, але ніяк не підтверджувати свою генеральну лінію партії та оспівування партії справами, розслідуваннями, покараннями винних, боротьбою проти ворогів, то рано чи піздно все обов'язково таки навернеться.

Якщо спокійно переатестовувати беркутів, просто трошки змінити їм форму, шеврон, назву підрозділу і на повному серйозі роками робити невинний вигляд, без сорому казати, що все класно та видавати це за круті радикальні реформи поліції, то все обов'язково навернеться.

Якщо нічого не робити і на кожну адекватну претензію замість реакції тільки парирувати у відповідь, що всі агенти Кремля і Путін нападе, можна загратися. Бо це не працює вічно, як і будь-яка пасивна оборона.

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Це може працювати певний час. Місяць-другий, рік-два-три. А потім в "Путін нападе" раптом вже не вірить. І все летить під три чорти.

Якщо по-справжньому не карати зрадників і не знищувати, а переатестовувати ворогів, все точно полетить під три чорти.

І тоді, в той критичний момент, будете винні в цьому саме ви, а не ті, хто усі ці роки намагався просити, або вимагати якихось адекватних дій.

Ви виявитесь головними агентами Кремля. Ви в першу чергу рохитуєте човен соєю бездіяльністю, інфантильністю і повною втратою усіх зв'язків із реальністю.

Але ще не зовсім пізно одуматися. Хочеться сподіватися, що всі це нарешті відчують. Встигнуть відчути. Нехай кейс Бубенчика допоможе всім нам це відчути.

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