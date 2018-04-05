Шерше ля штраф: французский режиссер требует с украинской журналистки 7500 евро

Французские мужчины не всегда наделены тем шармом, который им приписывают: режиссер Поль Морейра, автор скандального фильма "Украина: маски революции", требует от украинской журналистки Анны Чесановской-Жайяр, которая живет в Париже, значительную компенсацию за причиненный ему "моральный ущерб".

Сумма для Анны "неподъемная": 7000 евро. 29 июня 2017 года Чесановская проиграла Морейре суд первой инстанции, а 4 апреля 2018 года французская Фемида отклонила ее апелляцию.

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Кино и французы

История началась с того, что 1 февраля 2016 года французский телеканал Canal + показал документальный фильм Поля Морейры "Украина: маски революции". Фильм вышел тенденциозным и предвзятым – об этом позже говорилось в коллективном письме, который иностранные журналисты, работающие в Украине, адресовали руководству телеканала.

Поль Морейра – документалист, который "вместо того, чтобы сорвать маски, надевает очки, искажающие действительность".

Свое обращение подписанты опубликовали на страницах ресурса Teleobs, и говорилось в нем, в частности, следующее: "В этом фильме нас глубоко поразило отсутствие перспективы в сложном вопросе, который уходит корнями в глубины российско-украинских отношений. Путаницу, которая следует за этим, усиливает ряд фактических ошибок, непроверенных сведений, а также упрощений и манипуляций с монтажом".

... Разве можно молчать по поводу использования недатированных кадров с YouTube, на которых неонацистская походка представляется как эпизод революции? Или же по поводу приблизительных оценок политических позиций ключевых персонажей демонстрации? (...).

... Главная уловка этого фильма заключается в представлении военизированных групп главной движущей силой украинской революции. Они были оружием народного движения, которое опиралось на собственный гражданский смысл. И вступили в силу уже позже, в ответ на российское вторжение в Крым и сепаратизм на востоке страны (...). Мы с сожалением вынуждены признать, что Поль Морейра занимается тем, что сам когда-то критиковал в интервью l'Humanité - занимается "черно-белым" представлением истории ", –говорилось в письме.

Этим критика работы Морейры не ограничилось. На начало 2016 года французская Le Monde опубликовала статью известного во Франции обозревателя Бенуа Виткина (Benoît Vitkine) под названием "Поль Морейра искажает представление о конфликте в Украине". "Вместо того, чтобы сорвать маски, документалист надевает очки, искажающие действительность", – отмечает Виткин в своей статье.

В своем осуждении Виткин был не единственным: французский журналист Рено Ребарди (Renaud Rebardy) напечатал на страницах Liberation собственную рецензию на фильм Морейры.

Он (фильм) содержит немало фактических ошибок и ретранслирует видение, которое экспортируют российские СМИ, – пишет Ребарди.

Автор также отмечает, что картина Морейры не имеет "никаких откровений или новых фактов", вместо этого просто таки излучает "une obsession anti-américaine – антиамериканскую навязчивую идею".

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Наконец, в кругу тех, кого возмутила картина Морейры, оказалась и Анна Чесановская-Жайяр, блогерша и переводчица, участница программ Общественного радио. Стоит заметить: о том, как была искажена действительность в интерпретации Морейры, Чесановская знает не понаслышке – на определенном этапе она присоединилась к созданию фильма, и помогла ему с переводом двух интервью – с Игорем Мосийчук ом (членом Радикальной партии Ляшко) и Андреем Билецким (командиром полка "Азов").

Анна Чесановская (справа), украинская журналистка, которая борется в суде, по сути, за все государство Украина, то есть за право на правду относительно тех событий, которые в ней происходили и происходят.

Когда я их переводила, это были обычные интервью с различными вопросами – ничего криминального там не было. Переводя, я еще и объясняла Морейре все, что происходило в Украине, словом, у меня даже и мысли не было, что из этого материала может получиться что-то негативное. Наоборот, мне казалось очень важным принять участие в развенчании мифов российской пропаганды и показать французам ситуацию с правым движением в Украине такой, какая она есть, – рассказывает Чесановская-Жайяр в интервью изданию "Главком".

Однако позже, уже просмотрев готовую ленту, Анна Чесановская выяснила, что интервью вышли с купюрами, и из-за работы монтажера, который вырезал определенные фрагменты и склеил остальную прямую речь так, как считал нужным Морейра, смысл сказанного героями фильма был искажен до неузнаваемости. Об этом Анна написала свою первую статью, которая была напечатана в Liberation.

Во второй публикации Анна коснулась несколько иного аспекта – написала о том, что "Морейра украл несколько кадров у Юлии Сердюковой. Я перевела отрывки интервью с ней на французском языке. За эти статьи они меня и обвиняют", – подтвердила она. Вторая статья Чесановской-Жайяр вышла в американском издании Huffington Post.

(Отметим в скобках, что украинская документалистка Юлия Сердюкова действительно обвиняет Морейру в присвоении ее съемок, которые он "позаимствовал" из фильма "Все пылает", который Сердюкова продюсировала. Об этом сообщает, в частности, "Культпростир". Всего едва ли не самый подробный разбор всех мелких и крупных краж Морейры содержит расследование на сайте StopFake).

Суд и дело

"Я была не единственной журналисткой, которая писала о фильме Морейры. Он был раскритикован и в "Ле Монд", и в "Либерасьон", — рассказывает Анна Чесановская. — Другие мои коллеги значительно жестче критиковали и его работу как таковую, и его подход к украинскому вопросу. Моя статья была одной из многих на эту тему. Многие из моих коллег говорят, что не помнят, чтобы чья-то работа вызвала такое однозначное и категорическое неприятие журналистского сообщества ".

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Очень возмутительным моментом, говорит она, является то, что защита Морейры продемонстрировала судебные совместное фото, где Анна Чесановская снята вместе с покойным Василием Слипаком, солистом Парижской национальной оперы и добровольцем на украинско-российской войне, который погиб около двух лет назад от пули снайпера. Это понадобилось Морейре для того, чтобы доказать суду: Чесановская — не только журналист, она — политически ангажированный человек, едва ли не член "Правого сектора".

Об эпизоде ​​с фотографией пишет еще одна украинская журналистка, живущая в Париже — Алла Лазарева. Она присутствовала на суде, где поддерживала коллегу, и стала свидетелем этой сцены.

"Посмотрите на это фото, — жестом факира выдернул он (Морейра) листок из папки с собственными выводами. — Это доказательство того, что эта дама — вовсе не журналистка, совсем не нейтральная, она — активистка "Правого сектора" и получает от этой структуры финансовую поддержку! "

Лазарева продолжает: "Фото на самом деле ничего подобного не доказывало и в помине. Выловленное из фейсбука изображение сохраняет память о Дне Флага в 2015 году. На фото — герой Украины Василий Слипак с друзьями на фоне украинского государственного, желто-синего, и красно-черного флагов. Без упоминаний о "Правом секторе", которым Морейра научился пугать французскую публику по примеру российских пропагандистов.

То самое фото с Василием Слипаком, которое на суде использовали как доказательство политической заангажированности Анны Чесановской.

Понятно, что исторические украинские коды французский суд читать не научился. Картину Репина, где запорожские казаки пишут письмо турецкому султану также на фоне желто-синего и красно-черного флагов, не видели. Защита Анны, конечно, объяснила, что речь – о давних украинских символах, а трезубец, который также удивительно возбудил адвоката Морейры – официальный государственный герб Украины, фигурирующий на паспортах ее граждан ".

Между тем, рассказывает Анна Чесановская в интервью 24 каналу, ее изначально не покидало ощущение, что "дело обречено на провал".

Впервые, – говорит она, – когда я пришла на этот суд и проиграла его, то подумала, что, может, это случайность, но если я проиграю апелляцию, это уже будет закономерность. Судьи воспринимают Морейру как известного, квалифицированного, отмеченного наградами журналиста, а я, значит, – никто. Соответственно у меня, по их мнению, и видение субъективное. Как заявила прокурор на апелляции, Морейра – французский журналист, который не связан ни с Украиной, ни с Россией, так почему бы ему не быть объективным? А вот вы, госпожа, имеете такие причины ...

Анна добавляет: "Судья просто слушал стороны. Но чувствовалось, что его симпатии на стороне Морейры. Тот выдавал себя за жертву инсинуаций. Говорил, что очень серьезно подошел к этому фильму, много обработал информации." Моя работа была беспристрастной, я хотел снять сюжет о ультраправых и снял его, но это очень сильно не нравится украинским националистам. За это меня сейчас преследуют, я получаю угрозы ", – заявил Морейра.

По словам Чесановской, "суд не исследовал, действительно ли пострадала деловая репутация Морейры. Впечатление такое, что судили меня как человека, а не рассматривали то, что я написала. По сути дела почти ничего не было сказано. Между тем надо было бы узнать, или написала я правду, а также, что именно сокращено из оригинального текста интервью. Адвокат попросил полные версии видео у адвоката Морейры, и тот ему отказал. Судья не вмешивался в этот диалог, просто слушал и на предоставлении видео не настаивал".

Не вмешивался судья и тогда, когда защитник Морейры вел себя мало того, что непрофессионально, а просто таки по-хамски. "Адвокат кричал и не давал говорить. Ставил вопрос и начинал кричать:" Вы лжете! ", "Еще до того, как я успевала ответить", – говорит Чесановская. В ее планах теперь – представление кассации, а также обращение в Европейский суд по правам человека, где шансы на успех достаточно высоки. Что же касается штрафа, то сумма иска Морейры – "почти год моей зарплаты. Состояние человека, которого штрафуют, обычно учитывают", – говорит Анна.

Однако в ее случае этого не произошло, и суд не вошел в положение украинской журналистки.

Если бы это касалось только меня, я бы оставила эту борьбу. Но речь идет об Украине, и я буду продолжать соревнования с Морейрой в суде, – обещает Анна Чесановская.

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