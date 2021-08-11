Держалась за голову и плакала: в Днепре рой шершней атаковал девушку

В жилом массиве "Красный камень" шершни искусали девушку. Они поселились в стволе дерева возле остановки "Детский комбинат". Как чувствует себя пострадавшая пока не известно.

Инцидент произошел примерно в 7 утра 11 августа. Журналисты 24 канала пытались связаться с ГСЧС для комментария. Однако пока работники не отвечают на наши звонки.

К теме Из-за шершней произошла клиническая смерть: едва спасли жителя Харьковщины

Как сообщает очевидец, шершни внезапно налетели на девушку. Они покусали ей голову и лицо. Потерпевшая плакала, но скорую на место не вызывали.

На вид девушке около 25 лет. Она держала за лицо и плакала. Скорую на место никто не вызывал, я посоветовал ей хотя бы принять антигистаминное средство,

– отмечает очевидец.

Насекомые поселились в стволе дерева возле дорожки в районе дома №86А. Также они живут в металлической трубе в лестнице напротив.

В Днепре шершни атаковали девушку / Фото "Информатор"

На место вызвали спасателей. Работники ГСЧС прибыли где-то в 11:30. В защитных костюмах они распылили химическое средство в ствол дерева.