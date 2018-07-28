Шершни напали на людей в Днепре: один мужчина скончался на месте

Утром 28 июня в Днепре в урочище Тоннельная балка, в Соборном районе, рой шершней напал на двух мужчин, в результате чего один из них скончался на месте, а второго госпитализировали.

Об этом сообщил начальник Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области Андрей Кульбач на своей странице в Facebook.

Читайте также: Что делать, если насекомое укусило в глаза

По его словам, погибшему 72 года.

Что касается второго, то он сейчас находится в 6-й городской больнице.

"Состояние пострадавшего устанавливается. На месте дежурило отделение аварийно-спасательного отряда спецназначения", – добавил Андрей Кульбач.

Напомним, в прошлом на Харьковщине мужчина умер после того, как его укусила пчела.