"Шершни" завоевали золото самого масштабного хоккейного чемпионата Украины

В течение 20 напряженных матчей, которые происходили в течение спортивного сезона 2017-2018, за первое место в чемпионате соревновались 6 команд из четырех городов Украины.

12 мая 2018 года воспитанники богуславского Универсального учебно-тренировочного центра "Льодограй", который является социальным проектом оператора государственных лотерей "М.С.Л.", стали абсолютными победителями Открытого чемпионата Киева по хоккею среди юношей 2007 года рождения.

Так, столицу представляли команды: "Льдинка", "Атек", "Киев" и "Сокол", честь города Винница отстаивала команда "Патриот", за Белую Церковь играла команда "Белый Барс", а за город Богуслав – команда "Шершни" , которая по результатам соревнований завоевала золото.

Церемония награждения победителей чемпионата Украины состоялась на территории Богуславской арены с участием директора УУТЦ "Льодограй" и председателя общественного союза по хоккею в Киевской области Игоря Штефана и руководителя обособленного подразделения Федерации хоккея в Киевской области Юрия Загороднего. Так, 20 спортсменов, которые одержали победу, получили медали, а капитану команды "Шершни" был вручен долгожданный золотой кубок.

Комментируя результаты воспитанников "Льодограя" и чемпионат Киева в целом, Александр Матвийчук, главный тренер команды "Шершни" и звездный украинский хоккеист, отметил, что достичь подобного результата было чрезвычайно трудно. Богуславские хоккеисты занимаются всего 3 года, поэтому у их соперников было значительное преимущество в опыте, однако, благодаря упорному труду и желанию победить, "Шершни" смогли занять высшую ступень этого самого масштабного чемпионата Украины по хоккею в их возрастной категории.

Кроме того, тренер отметил, что для его воспитанников чрезвычайно важно участвовать в как можно большем количестве турниров и матчей, ведь это дает бесценный спортивный опыт как для самих спортсменов, так и для тренеров. Поэтому впереди их ждут новые вызовы и новые соревнования.

Напомним, что Универсальный учебно-тренировочный центр "Льодограй" был построен в 2014 году на средства оператора государственных лотерей "М.С.Л.", который взял на себя обязательства финансово поддерживать комплекс на протяжении 10 лет. Общий объем инвестиций составил почти 3 000 000 долларов США.



Начиная с 2014 года, призерами региональных, национальных и международных соревнований стали более 130 воспитанников УУТЦ "Льодограй".