Шесть гигиенических средств, которыми нельзя делиться

Есть такие гигиенические средства, на которые правило вежливости не распространяется. Ими лучше не делиться с друзьями и близкими, потому что это может спровоцировать опасную инфекцию.

Одним из таких предметов является полотенце, передает Ukrhealth. Через него можно подцепить различные инфекции, в частности, конъюнктивит или гонорею.

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Если вы не дома, то лучше избегать пользования твердым мылом в общественных местах. Через такое "общее" мыло можно заразиться стафилококковой инфекцией, которая является устойчивой к действию антибиотиков. Хоть и очищающая формула мыла снижает риск передачи микробов, лучше пользоваться жидким мылом.



Через твердое мыло можно заразиться стафилококковой инфекцией

Не одалживать никому свою бритву – вполне очевидная вещь. Ведь через лезвия бритвы можно получить гепатит В и С и ВИЧ. Также существует риск передачи грибковых инфекций, в частности, трихофитии (стригущий лишай) и бактериальных инфекций.

Использование вашей зубной щетки даже между мужем и женой создает реальный риск заражения инфекцией, передающейся через кровь.

Ножницы и щипчики для ногтей могут "подарить" грибок ногтей и инфекции, которые передаются через кровь.

При использовании шариковых дезодорантов часть бактерий остается на самом шарике, а еще там после пользования могут остаться отмершие клетки кожи и волосы в области подмышек. Со слов ученых, это может вызвать приступ тошноты.



Совместное использовании шариковых дезодорантов может вызвать приступ тошноты