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      Шесть манер, которым следует обучить детей

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      Какие 6 манер должен знать ребенок
      Какие 6 манер должен знать ребенок / thepragmaticparent.com

      Хорошие манеры и вежливость не остались в прошлом веке. Они до сих пор актуальны в наше время. Они помогают создать стабильную и комфортную атмосферу, которая нужна детям для взросления.

      Педагог, исследователь в колледже Санта-Мария в Западной Австралии Линда Стейд убеждена, что хорошие манеры помогают сгладить острые углы и смягчить социальный дискомфорт.

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      К примеру, пожатие руки поможет при знакомстве с другими людьми, поможет избавиться от неудобства, если человек не знает, как себя вести, пишет WOMO.

      1. Приветствие

      Когда у ребенка сформирована привычка приветствия через подражание родителям, это помогает ему правильно вести себя, когда рядом есть незнакомцы. Ребенок спокоен, он знает, что говорить и делать.

      Навчіть дитину вітатися з незнайомими людьми
      Научите ребенка здороваться с незнакомыми людьми

      2. Пунктуальность

      Люди заключают определенный договор, когда назначают встречу на конкретный час. Когда один человек опаздывает, то этот договор нарушается.

      Ребенок должен знать, что опоздание иногда неизбежны, а иногда они возникают из-за неправильно спланированного времени или человеку безразлично собственное опоздание. Нарушение этого договора может раздражать других людей, поэтому пунктуальность пригодится детям.

      3. "Спасибо" и "пожалуйста"

      Такие простые слова могут укрепить связи между людьми. Они показывают, что вы уважаете других и являетесь взаимосвязанными. Человеку важно, чтобы его усилия оценили даже таким простым и коротким словом.

      Слова вдячності можуть зміцнити зв’язки між людьми
      Слова благодарности могут укрепить связи между людьми

      4. Телефонный этикет

      Этого правила не хватает даже взрослым. Оно заключается в том, чтобы отложить свой телефон, когда есть рядом живой человек, с которым можно поговорить. В противном случае человек показывает, что для нее важен только гаджет, а другие люди менее важны. Если родители не научат этого правила своих детей, то последним будет сложно завязывать настоящие отношения в реальной жизни.

      5. Извинения

      Научите ребенка, что извинения – это обещание будущего. Извинения – это как вы будете вести себя дальше, после того, как признали проблему и приняли свою часть ответственности за нее.

      Дитина повинна знати, що вибачення – це обіцянка майбутнього
      Ребенок должен знать, что извинения – это обещание будущего

      6. Знакомить людей

      Родители должны научить детей знакомить их со своими друзьями, чтобы избежать неудобных моментов. Если рано начнется обучение в этом умении, то оно сохранит годы стыда и дискомфорта детям.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Психология Дети
      Источник: 24 Канал
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