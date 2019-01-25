Шесть манер, которым следует обучить детей

Хорошие манеры и вежливость не остались в прошлом веке. Они до сих пор актуальны в наше время. Они помогают создать стабильную и комфортную атмосферу, которая нужна детям для взросления.

Педагог, исследователь в колледже Санта-Мария в Западной Австралии Линда Стейд убеждена, что хорошие манеры помогают сгладить острые углы и смягчить социальный дискомфорт.

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К примеру, пожатие руки поможет при знакомстве с другими людьми, поможет избавиться от неудобства, если человек не знает, как себя вести, пишет WOMO.

1. Приветствие

Когда у ребенка сформирована привычка приветствия через подражание родителям, это помогает ему правильно вести себя, когда рядом есть незнакомцы. Ребенок спокоен, он знает, что говорить и делать.



Научите ребенка здороваться с незнакомыми людьми

2. Пунктуальность

Люди заключают определенный договор, когда назначают встречу на конкретный час. Когда один человек опаздывает, то этот договор нарушается.

Ребенок должен знать, что опоздание иногда неизбежны, а иногда они возникают из-за неправильно спланированного времени или человеку безразлично собственное опоздание. Нарушение этого договора может раздражать других людей, поэтому пунктуальность пригодится детям.

3. "Спасибо" и "пожалуйста"

Такие простые слова могут укрепить связи между людьми. Они показывают, что вы уважаете других и являетесь взаимосвязанными. Человеку важно, чтобы его усилия оценили даже таким простым и коротким словом.



Слова благодарности могут укрепить связи между людьми

4. Телефонный этикет

Этого правила не хватает даже взрослым. Оно заключается в том, чтобы отложить свой телефон, когда есть рядом живой человек, с которым можно поговорить. В противном случае человек показывает, что для нее важен только гаджет, а другие люди менее важны. Если родители не научат этого правила своих детей, то последним будет сложно завязывать настоящие отношения в реальной жизни.

5. Извинения

Научите ребенка, что извинения – это обещание будущего. Извинения – это как вы будете вести себя дальше, после того, как признали проблему и приняли свою часть ответственности за нее.



Ребенок должен знать, что извинения – это обещание будущего

6. Знакомить людей

Родители должны научить детей знакомить их со своими друзьями, чтобы избежать неудобных моментов. Если рано начнется обучение в этом умении, то оно сохранит годы стыда и дискомфорта детям.

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