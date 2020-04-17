Шесть монахов Киево-Печерской лавры выздоровели от коронавируса: сколько там еще больных

Киево-Печерская лавра стала одним из эпицентров распространение коронавируса в Киеве. При этом заразились не только монахи, но и прихожане. Но есть и хорошие новости.

Как сообщили в Киево-Печерской лавре, после прохождения лечения в лавру возвращаются шесть монахов и послушников монастыря.

"Состояние здоровья всех выздоровевших удовлетворительное, и со временем они вернутся к выполнению возложенных на них послушаний. В настоящее время они чувствуют себя намного лучше, нет высокой температуры. Они будут находиться в специально отведенном для них корпусе, подготовленном заранее службами санэпиднадзора Киева. За здоровьем братии будут постоянно наблюдать врачи", – говорится на сайте лавры.

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Там также подтвердили смерть монаха Никодима из Почаевской лавры. Однако не указывают, связана ли его смерть с COVID-19.

Коронавирус в Киево-Печерской лавре: главное