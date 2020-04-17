Шесть монахов Киево-Печерской лавры выздоровели от коронавируса: сколько там еще больных
Киево-Печерская лавра стала одним из эпицентров распространение коронавируса в Киеве. При этом заразились не только монахи, но и прихожане. Но есть и хорошие новости.
Как сообщили в Киево-Печерской лавре, после прохождения лечения в лавру возвращаются шесть монахов и послушников монастыря.
"Состояние здоровья всех выздоровевших удовлетворительное, и со временем они вернутся к выполнению возложенных на них послушаний. В настоящее время они чувствуют себя намного лучше, нет высокой температуры. Они будут находиться в специально отведенном для них корпусе, подготовленном заранее службами санэпиднадзора Киева. За здоровьем братии будут постоянно наблюдать врачи", – говорится на сайте лавры.
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Там также подтвердили смерть монаха Никодима из Почаевской лавры. Однако не указывают, связана ли его смерть с COVID-19.
Коронавирус в Киево-Печерской лавре: главное
- Еще 6 апреля стало известно о четырех случаях коронавируса в Киево-Печерской лавре. Тогда во всем Киеве было зафиксировано 267 случаев инфекции.
- Впоследствии инфекция стала стремительно распространяться в лавре. Уже 10 апреля было известно о как минимум 90 инфицированных. А 14 апреля стало известно о сотне инфицированных. Хотя по данным журналистки Татьяны Деркач, там уже более 130 инфицированных.
- Госпитализировали с подозрением на коронавирус и скандального настоятеля Киево-Печерской лавры Павла.
- Среди инфицированных – 14 семинаристов и 3 преподавателя Киевской духовной академии и семинарии, на территории лавры. Среди инфицированных и ректор семинарии епископ Сильвестр, который и может быть источником заражения среди семинаристов.
- О том, что инфицированных может быть значительно больше, соглашаются и в Киевской городской государственной администрации. Все потому, что руководство УПЦ (МП) не очень идет на контакт с городскими властями в этом вопросе.
- Саму лавру еще 13 апреля закрыли на карантин.
- Первым в лавре умер Нектарий 12 апреля. В УПЦ (МП) отрицают информацию, что он умер от коронавируса. И уже на следующий день, 13 апреля, умер еще один монах Никодим, у которого было подозрение на COVID-19.
- Киево-Печерская лавра вошла в перечень четырех храмов в Украине, которые стали центрами распространения коронавируса в нашей стране.
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