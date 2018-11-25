Шесть раненых и два захваченных корабля: обновленная информация о ситуации в Азовском море

По данным пресс-центра командования ВМС ВС Украины по состоянию на 22:20 воскресенья, 25 ноября, российским военным удалось захватить малый бронированный артиллерийский катер "Бердянск" и рейдовый буксир "Яны Капу". Шестеро украинских военных получили ранения.

Отмечается, что захваченные украинские корабли буксируются.

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В это время малый бронированный артиллерийский катер "Никополь" заблокирован и следует в сопровождении оккупантов.

Напомним, два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу" ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм. Однако в воскресенье, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. Впоследствии в Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение в Керченский пролив.