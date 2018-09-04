Шесть типажей мужчин, с которыми не стоит создавать семью

Существует множество типажей мужчин, которые идеально проявляют себя на ранних стадиях отношений. Но не все они хотят жениться и создавать прочную счастливую семью. Впрочем, как и женщины.

Часто бывает так, что люди встречаются, планируют совместную жизнь, а потом оказывается, что перед вами совсем другой человек, передает Нeadinsider.

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По словам психологов, существует шесть типажей мужчин, которые не готовы для создания семьи.

1. Маменькин сынок – такие мужчины чаще всего ждут от отношений того, что вы будете ему второй мамой, а это отнюдь не приоритетное место в его жизни для вас.

2. "Центр вселенной" – если человек говорит, что брак "порабощает" его, то скорее всего, в семье он будет пренебрегать вашим мнением, пытаясь самоутвердиться и доказать, кто здесь "центр вселенной".

3. Знакомство с семьей – мужчины, которые настоятельно пытаются свести девушку со своей собственной семьей, даже если у девушки не слишком сложилось знакомство с его семьей, обещают страдания. Поэтому стоит провести четкие границы между родней и вами.

4. Транжиры – если человек позволяет себе рубашку за несколько тысяч гривен, но не имеет денег на ужин, то это свидетельствует о неверной расстановке приоритетов.

5. Если человек с удовольствием слушает истории о ваших успехах, а когда вы говорите о неудачах – попытается исчезнуть, то именно это он сделает и в супружеской жизни.

6. Мужчина, за которого вам немного стыдно, когда вы рядом на глазах у других людей. Если вы чувствуете себя с ним некомфортно в обществе – не стоит продолжать такие отношения.

Уважайте себя и будьте внимательны, ведь разорвать отношения может каждый, а выстроить надежные значительно труднее.

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