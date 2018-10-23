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      Шесть видов орехов и их полезные свойства

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      Шесть видов орехов и их полезные свойства
      Шесть видов орехов и их полезные свойства / runday.org

      В орехах содержатся ненасыщенные кислоты, которые снижают уровень холестерина в крови, чистят сосуды и насыщают организм питательными веществами. Но важно не переборщить, ведь орешки – это жирный продукт, который является тяжелым для печени.

      1. Грецкий орех содержит витамины B2, B12, A, D C, E, K и альфа-линолевую кислоту, очень полезную для нормализации сердечного ритма, передает Foodandhealth.

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      2. Фисташки считаются сильнейшим аллергеном, поэтому кушать их надо осторожно – достаточно 30 граммов в день. Эти орешки содержат витамины B6, Е и немало меди, марганца, фосфора. Полезные вещества орешков улучшают состав крови, работу печени и снижают риск развития болезней сердца и сосудов.

      via GIPHY

      3. Арахис богат витамином B9, необходимым для нормального функционирования нервной системы, синтеза ДНК и РНК, а также – правильного функционирования мозга.

      4. Миндаль из всех видов орехов содержит больше всего кальци. Также орех имеет ценную клетчатку и витамин Е, которые помогают эффективно бороться с воспалениями в организме.

      5. Кешью содержит фосфор, калий, кальций, цинк, железо, йод, медь, марганец, селен, витамины А, В1, фолиевую кислоту, В6, В2, Е и жирные кислоты. А это почти все бесценные питательные вещества, необходимые для организма.

      Орешки понижают давление, уровень сахара в крови и холестерина, а еще прекрасно тонизируют организм при упадке сил.

      6. Фундук или лесной орех содержит все необходимые человеку аминокислоты, витамины группы B, А, С, Е, РР и железо, которого больше, чем в мясе.

      via GIPHY

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: LifeStyle Здоровое питание Здоровье
      Источник: 24 Канал
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