Шесть видов орехов и их полезные свойства

В орехах содержатся ненасыщенные кислоты, которые снижают уровень холестерина в крови, чистят сосуды и насыщают организм питательными веществами. Но важно не переборщить, ведь орешки – это жирный продукт, который является тяжелым для печени.

1. Грецкий орех содержит витамины B2, B12, A, D C, E, K и альфа-линолевую кислоту, очень полезную для нормализации сердечного ритма, передает Foodandhealth.

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2. Фисташки считаются сильнейшим аллергеном, поэтому кушать их надо осторожно – достаточно 30 граммов в день. Эти орешки содержат витамины B6, Е и немало меди, марганца, фосфора. Полезные вещества орешков улучшают состав крови, работу печени и снижают риск развития болезней сердца и сосудов.

3. Арахис богат витамином B9, необходимым для нормального функционирования нервной системы, синтеза ДНК и РНК, а также – правильного функционирования мозга.

4. Миндаль из всех видов орехов содержит больше всего кальци. Также орех имеет ценную клетчатку и витамин Е, которые помогают эффективно бороться с воспалениями в организме.

5. Кешью содержит фосфор, калий, кальций, цинк, железо, йод, медь, марганец, селен, витамины А, В1, фолиевую кислоту, В6, В2, Е и жирные кислоты. А это почти все бесценные питательные вещества, необходимые для организма.

Орешки понижают давление, уровень сахара в крови и холестерина, а еще прекрасно тонизируют организм при упадке сил.

6. Фундук или лесной орех содержит все необходимые человеку аминокислоты, витамины группы B, А, С, Е, РР и железо, которого больше, чем в мясе.

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