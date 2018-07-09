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Злой Одессит

Шестерки Сурковской пропаганды снова в деле

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Сурков
Сурков / Ридус

Предстоящая встреча и последующие переговоры между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным не дает покоя российской пропаганде. Уж больно эпохальный характер хотят ей приписать, да и отчаянно напомнить о том, что "Трамп наш!"

И хотя я неоднократно писал о том, что в Овальном кабинете решения принимаются не единолично, а окружение Трампа русофилией не страдает, попытки гибридных экспертов создать свой информационный фон не прекращаются. И весьма примечательно, что в эту борьбу влился такой персонаж пророссийской арены как Денис Денисов, гражданин Украины, выпускник исторического факультета Донецкого национального университета, ранее исполняющий обязанности директора Украинского филиала Института стран СНГ, а позже и его директор. В 2015 бежал из Украины.

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Так, данный персонаж, многократно отличившийся своей украинофобской позицией, на страницах такого информационного ресурса как "Известия", изложил преинтереснейшее виденье будущего саммита, причем наполнив его нарративами, очень удобными игроку геополитического закулисья – Владиславу Суркову.

И вот, в данном случае, не удивительно, что нашелся беглый адепт "русского мира", нашедший прибежище среди православных братьев и вещающий во вред коварной хунте. Но интересно другое. Нарративы Суркова, посылаемые не лично из его уст, а от шестеренок, вновь распространяются первично через "Известия".

С другой стороны, и снова ничего удивительного. Ведь буквально месяц назад я писал о том, как накануне вторжения в Украину, у отца Суркова, бывшего офицера ГРУ ГШ СССР, взяли интервью журналисты "Известий" Юрий Мацарский и Сергей Галяндин. Причем Мацарский известен не только своими репортажами из горячих точек, но и "страшилками" про "ИГ" в Украине, которые так красиво ложились в контекст распространяемых сурковской пропагандой историй про террористов бендеровцев.

Как бы там ни было, а очень интересно то, что распространителями нарративов сурковщины становятся в первую очередь "Известия", при этом очень активно используются выходцы из Украины. Да и очевидная прямая связь с Сурковым может говорить о том, что курирование информационными вопросами предстоящей встречи президентов так же легло на него.

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Автор: Злой Одессит
Теги: Новости России Новости политики Новости Украины Дональд Трамп Владимир Путин Украина – Россия Публикации
Источник: Злой Одессит
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