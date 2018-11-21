Шестеро экс-игроков "Олимпика" пожизненно дисквалифицированы за договорные матчи, – FootballHub
Шестеро игроков из системы "Олимпика" дисквалифицированы пожизненно от футбола. Ни один из них сейчас не выступает в донецком клубе.
По сообщению FootballHub, пожизненно дисквалифицированы Назар Единак (ныне – третья Лига Польши), Вадим Счастливцев ("Авангард"), Владислав Писковый, Артем Козлов, Лука Надирадзе (ФК "Сумы"), Богдан Степаненко ("Буковина"). Соответствующее решение принял Апелляционный комитет Федерации футбола Украины.
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Кроме того, накануне КДК ФФУ дисквалифицировал команды Олимпика U-21 и U-19 от участия в соревнованиях до сезона 2019/20 за участие в договорных матчах. Пока решение не вступило в силу, команды U-21 и U-19 могут проводить матчи. Следующий тур они будут играть. При этом, по словам Главы Комитета по этике и честной игре ФФУ Франческо Баранки, в общем по 37 матчам донецкого "Олимпика" (в том числе молодежной и юношеской команд) были зафиксированы "подозрительные движения коэффициентов".
"Сейчас решение Апелляционного комитета еще не получило своего действия. Это случится через 21 сутки с момента получения этого решения. Сейчас в "Олимпика" есть время, чтобы его обжаловать. Если у клуба будет желание обращаться в CAS", – прокомментировал это решение исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий.
В донецком клубе уже заявили о давлении на них, что ставит под вопрос существование клуба.