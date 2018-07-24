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Шестикратного олимпийского чемпиона дисквалифицировали за допинг

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Райан Лохте дисквалифицирован за допинг
Райан Лохте дисквалифицирован за допинг

Шестикратный олимпийский чемпион по плаванию, американец Райан Лохте дисквалифицирован на 14 месяцев.

24 мая 33-летний Лохте разместил изображение в социальных сетях, где он получает внутривенное вливание, что запрещено правилами WADA, сообщает Sports Integrity Initiative.

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Впрочем, по правилам нельзя принимать любой препарат внутривенно в дозе более 100 мл за 12-часовой период, за исключением, когда у спортсмена оформлено терапевтический исключение (TUE), чего у Лохте не было.

Сам спортсмен уже признал свою вину. Дисквалификация начинается с 24 мая 2018 года и завершится 24 июля 2019 года. Американец не выступит на Чемпионате мира-2019, который пройдет в июле.

Отметим, что Лохте является олимпийским чемпионом Афин-2004, Рио-2016, а также двукратным чемпионом Пекина-2008 и Лондона-2012.

Теги: Новости спорта Плавание Допинг
Источник: 24 Канал
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