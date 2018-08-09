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Шевченко и Пятов назвали имена лучших игроков и тренеров 2018 года

75 Читати новину українською
Лука Модрич
Лука Модрич / Goal.com

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и капитан сине-желтых Андрей Пятов отдали свои голоса за лучших игроков и тренеров 2018 года в ежегодном опросе The BEST FIFA Football Awards.

Стоит отметить, что наставник и капитан обнаружили единодушие относительно лучшего игрока: по их мнению, на главный приз заслуживает капитан сборной Хорватии Лука Модрич, сообщили в ФФУ. При этом второе место в рейтинге оба отдают португальскому голеадору Криштиану Роналду.

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А вот насчет тренера года голоса разделились. Шевченко поставил первым триумфатора Кубка мира, наставника сборной Франции Дидье Дешама. Пятов же отвел для Дешама лишь третью позицию, отдав предпочтение другому французу – Зинедину Зидану, с которым мадридский "Реал" третий раз подряд завоевал Кубок чемпионов. Второе место в тренерском рейтинге голкипер оставил за немцем Юргеном Клоппом, в то время как наставник сборной Украины замкнул тройку испанцем Хосепом Гвардиолой.

Выбор Андрея Шевченко

Лучший игрок года:
Лука Модрич ("Реал", сборная Хорватии)
Криштиану Роналду ("Реал", сборная Португалии)
Антуан Гризманн ("Атлетико", сборная Франции)

Лучший тренер года:
Дидье Дешам (Франция, сборная Франции)
Зинедин Зидан (Франция, "Реал")
Хосеп Гвардиола (Испания, "Манчестер Сити")

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Выбор Андрея Пятова

Лучший игрок года:
Лука Модрич ("Реал", сборная Хорватии)
Криштиану Роналду ("Реал", сборная Португалии)
Мохаммед Салах ("Ливерпуль", сборная Египта)

Лучший тренер года:
Зинедин Зидан (Франция, "Реал")
Юрген Клопп (Германия, "Ливерпуль")
Дидье Дешам (Франция, сборная Франции)

Церемония награждения The BEST FIFA Football Awards состоится 24 сентября в Лондоне.

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Теги: Футбол Новости спорта
Источник: 24 канал
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