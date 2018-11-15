Шевченко и Шовковский перед матчем сборной посетили открытие паба Кличко: фото
Легендарный украинский боксер Владимир Кличко открыл ресторан-бар в Киеве.
Открытие ресторана состоялось на крыше киевского отеля 11 Mirrors, сообщает Xsport.
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На открытии были замечены некоторые известные украинские спортсмены. В частности, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, его помощник по сборной – Александр Шовковский и глава НОК Сергей Бубка.
Сергей Бубка и Владимир Кличко (Фото: jetsetter.ua)
Не обошел вниманием мероприятие и боксер Александр Усик, который на выходных уверенно победил британца Тони Беллью.
Владимир Кличко и Александр Усик (Фото: jetsetter.ua)
Источник: 24 Канал
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