Шевченко и Шовковский перед матчем сборной посетили открытие паба Кличко: фото

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко открыл ресторан-бар в Киеве.

Открытие ресторана состоялось на крыше киевского отеля 11 Mirrors, сообщает Xsport.

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На открытии были замечены некоторые известные украинские спортсмены. В частности, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, его помощник по сборной – Александр Шовковский и глава НОК Сергей Бубка.



Сергей Бубка и Владимир Кличко (Фото: jetsetter.ua)

Не обошел вниманием мероприятие и боксер Александр Усик, который на выходных уверенно победил британца Тони Беллью.



Владимир Кличко и Александр Усик (Фото: jetsetter.ua)