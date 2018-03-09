Шевченко и женщины: откровенно о личной жизни гения

Украинцы празднуют Шевченковские дни. Безусловно, Тарас Шевченко был многосторонним гением! Однако часто его личность обожествляют, отбирая все человеческое. Мы же подготовили для вас текст о Шевченко-человеке. Человеке, который умел любить.

К Вашему вниманию все любимые женщины поэта от крепостных до княжных: кто они, как выглядели и почему отношения не сложились:

Оксана Коваленко

Исследователи считают, что первым еще юношеским, а то и детским, увлечением Шевченко была Оксана Коваленко. На три года младше соседку-крепостную поэт вспоминает в стихотворении "Мені тринадцятий минало…". Тарас и Оксана росли в дружбе. Взрослые подшучивали, что дети со временем поженятся. Об этом Кобзарь упоминает в своих письмах. Однако в свои 15 Шевченко уехал с господином Энгельгардтом в Вену. Вернулся в родное село через 14 лет, когда у его первой любви уже было двое детей. Оксане также посвящена поэма "Мар’яна – черниця".

Амалия Клоберг

Второе увлечение Шевченко тоже было вполне юношеским. Было это еще до обучения в Академии художеств в Петербурге. Юный Шевченко "отбил" 15-летнюю натурщицу немецкого происхождения Амалию Клоберг у своего учителя Ивана Сошенко. Ее обнаженный портрет в постели с распущенными волосами Тарас подписал "Чевченко". По предположению исследователей, именно так девушка произносила фамилию художника. В повести "Художник" Шевченко выводит Амалию под именем Паша. 30-летней она еще раз зайдет в мастерскую Кобзаря. Однако пары из них так и не получилось.

Варвара Репнина

Когда же Шевченко уже был столичным художником и известным человеком, вспыхнула новая любовь, на этот раз с княжной! Он только что закончил художественную академию в Петербурге и приехал с визитом в Украину. Тогда и встретил княжну Варвару Репнину. Целый год Шевченко прожил в семье князя и генерала Николая Репнина-Волконского. Варвара же была его дочерью. В то время ей было уже 35 лет! Женщина влюбилась в Шевченко и всячески помогала ему.

О своей любви она откровенно рассказала в письме к Шарлю Эйнару. Однако различные общественные ступени не дали развиваться отношениям. Поэтому Тарас и Варвара остались друзьями, которые поддерживали отношения на протяжении всей жизни. А после смерти поэта Варвара выделила часть денег на памятник Шевченко из собственных сбережений. К слову, российская княжна тоже была писательницей.

Анна Закревская

Были у Шевченко и запрещенные отношения. Примерно в то же время он гостил у помещика Платона Закревского. Его жене Анне был всего 21 год. С ней Шевченко познакомился еще раньше, во время бала, и был восхищен ее красотой. А когда жил у семьи Закревских, между Тарасом и Анной возникла любовь... Отношения оборвались быстро, поскольку Шевченко покинул жилье Закревских из-за срочных дел. Анну он вспоминает не в одном стихотворении. Однако больше их судьбы не переплелись, а в 35 лет Закревская ушла из жизни...

Феодосия Кошица

Есть свидетельства, что во время посещения Кирилловки Шевченко приглянулась дочь священника Григория Кошицы – Феодосия. Он получил должность в Киевском университете и якобы планировал семейную жизнь. Поэт поехал свататься к Феодосии, однако получил отказ родителей невесты. А сама девушка, по рассказам, сошла с ума и умерла в молодом возрасте.

Анна Усакова

И еще одни чувства к замужней женщине. Во время десятилетней ссылки Шевченко полюбил жену коменданта Новопетровской крепости Анну Емельяновну Усакову. О них сплетничали и осуждали, и это-то и оборвало отношения. Однако, в письме к Залевскому поэт уверяет, что любил Анну "непорочной любовью".

Катя Пиунова

Влюбленная до последнего Варвара Репнина добилась, чтобы император помиловал Шевченко. В то время ему было 44 года. Но он был измучен и подавлен. Чтобы наверстать упущенные годы, он мечтал о молоденькой жене "из простых". Некоторое время поэт жил в Нижнем Новгороде. Здесь он в полной мере имел возможность восстановиться, ведь женщины из местного бомонда наперегонки заказывали у него портреты. Одной из них была 16-летняя актриса Катя Пиунова.

Шевченко был достаточно влиятельным человеком, поэтому помог Кате получить место в труппе. Но девушка, использовав Шевченко, сбежала в Казань с 25-летним актером, за которого впоследствии вышла замуж. Позже она вспоминала, что это было ее ошибкой, мол, ума не хватало оценить гения Шевченко.

Мария Максимович

Далее была то ли дружба, то ли влюбленность, или вообще отношения с женой близкого друга Михаила Максимовича Марией. Некоторые говорят, что ребенок Михаила и Марии на самом деле от Шевченко. Однако биографы поэта уверяют, что Шевченко не дал волю чувствам и между ним и Марией была лишь преданная дружба.

Лукерья Полусмак

Последней любовью Шевченко была простая девушка, как он и хотел. Лукерья была служанкой его петербургских друзей. По просьбе поэта, девушка стала свободной. Он нанял для нее репетитора. Однако Лукерья не сумела оценить, что для нее сделал Шевченко.

Уже будучи обрученной, девушка начала неприлично флиртовать со знакомыми поэта. По одной из версий, изменила жениху с репетиром. Так это или нет, но Шевченко с ней порвал. А через 3 месяца умер... Лукерья вышла замуж за парикмахера, а после смерти поэта не один день провела на могиле бывшего спасителя, раскаиваясь в измене.

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