Шевченко назвал имена итальянских легенд, с которым консультируется относительно футбола

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, к кому обращается за советом. Среди них – легенды итальянского футбола.

По словам Андрея Шевченко, в футбольных делах он звонит Карло Анчелотти и Паоло Мальдини.

"Если говорить о футбольных вещах, то у меня есть замечательные помощники. Тот же Мауро Тассотти, с которым мы работаем и очень давно дружим. Тот же Анчелотти и Паоло Мальдини, с которым тоже давно знакомы. Если мне надо узнать информацию или по-дружески попросить совета, то я всегда звоню этим людям", – рассказал Шевченко в комментарии FootballHub.

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Стоит напомнить, что с Мальдини Шевченко вместе играл за итальянский "Милан". Именно тренером этого клуба с 2001 по 2009 года был Анчелотти. Теперь же он возглавляет другой итальянский клуб – "Наполи".