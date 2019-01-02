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      Шевченко назвал имена итальянских легенд, с которым консультируется относительно футбола

      12 Читати новину українською
      Андрей Шевченко
      Андрей Шевченко

      Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, к кому обращается за советом. Среди них – легенды итальянского футбола.

      По словам Андрея Шевченко, в футбольных делах он звонит Карло Анчелотти и Паоло Мальдини.

      "Если говорить о футбольных вещах, то у меня есть замечательные помощники. Тот же Мауро Тассотти, с которым мы работаем и очень давно дружим. Тот же Анчелотти и Паоло Мальдини, с которым тоже давно знакомы. Если мне надо узнать информацию или по-дружески попросить совета, то я всегда звоню этим людям", – рассказал Шевченко в комментарии FootballHub.

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      Стоит напомнить, что с Мальдини Шевченко вместе играл за итальянский "Милан". Именно тренером этого клуба с 2001 по 2009 года был Анчелотти. Теперь же он возглавляет другой итальянский клуб – "Наполи".

      Теги: Спорт Футбол Андрей Шевченко
      Источник: 24 Канал
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