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      Шевченко назвал имена легионеров сборной Украины на матчи против Словакии и Турции

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      Сборная Украины по футболу
      Сборная Украины по футболу / Павел Кубанов, ФФУ

      Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил список игроков, которые выступают в иностранных чемпионатах, для участия в ближайших матчах "сине-желтых". Это будут игры против Словакии в Лиге наций и товарищеская игра против сборной Турции.

      В список легионеров в этот раз вошли девять футболистов. Это те же исполнители, которые были вызваны и на предыдущие сборы, за исключением травмированных Андрея Ярмоленко и Артема Кравца.

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      Вызванные на сборы игроки: Андрей Лунин ("Леганес", Испания), Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия), Роман Яремчук, Игорь Пластун (оба – "Гент", Бельгия), Евгений Макаренко ("Андерлехт", Бельгия), Василий Кравец ("Луго", Испания), Иван Петряк ("Ференцварош", Венгрия).

      Соберется национальная команда в Киеве 12 ноября. 15 ноября, после трех дней подготовки в столице, "сине-желтые" вылетят в Словакию, где на следующий день, 16 ноября, в Трнаве состоится матч Лиги наций УЕФА с местной сборной. Уже 20 ноября сборная Украины сыграет со сборной Турции в Днепре.

      Теги: Футбол Спорт Сборная Украины по футболу Андрей Лунин Андрей Ярмоленко Евгений Коноплянка
      Источник: 24 Канал
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