Шевченко назвал имена легионеров сборной Украины на матчи против Словакии и Турции

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил список игроков, которые выступают в иностранных чемпионатах, для участия в ближайших матчах "сине-желтых". Это будут игры против Словакии в Лиге наций и товарищеская игра против сборной Турции.

В список легионеров в этот раз вошли девять футболистов. Это те же исполнители, которые были вызваны и на предыдущие сборы, за исключением травмированных Андрея Ярмоленко и Артема Кравца.

Читайте также: "Динамо" проигрывает "Львов", "Карпаты" громят "Черноморец": главные итоги 13-го тура УПЛ

Вызванные на сборы игроки: Андрей Лунин ("Леганес", Испания), Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия), Роман Яремчук, Игорь Пластун (оба – "Гент", Бельгия), Евгений Макаренко ("Андерлехт", Бельгия), Василий Кравец ("Луго", Испания), Иван Петряк ("Ференцварош", Венгрия).

Соберется национальная команда в Киеве 12 ноября. 15 ноября, после трех дней подготовки в столице, "сине-желтые" вылетят в Словакию, где на следующий день, 16 ноября, в Трнаве состоится матч Лиги наций УЕФА с местной сборной. Уже 20 ноября сборная Украины сыграет со сборной Турции в Днепре.