Шевченко обратился к украинским клубам с важной просьбой

22 тур чемпионата Украины, который должен быть сыгран весной 2019 года, может быть перенесен.

Причина вероятного переноса – матч сборной Украины против Португалии в рамках отбора к Евро-2020, сообщает журналист телеканалов "Футбол" Игорь Бурбас.

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"Андрей Шевченко инициирует перенос матчей 22-го тура УПЛ весной, чтобы предоставить сборной больше времени для подготовки к матчу с Португалией. Теперь предложение коуча должно найти поддержку клубов УПЛ", – пишет Бурбас в Twitter.

Андрій Шевченко ініціює перенесення матчів 22-го туру УПЛ навесні, аби надати збірній більше часу для підготовки до матчу з Португалією. Тепер пропозиція коуча має знайти підтримку клубів УПЛ. — Igor Burbas (@iburbas) 7 декабря 2018 г.