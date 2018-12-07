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      Шевченко обратился к украинским клубам с важной просьбой

      116 Читати новину українською
      Андрей Шевченко
      Андрей Шевченко / UA-Football

      22 тур чемпионата Украины, который должен быть сыгран весной 2019 года, может быть перенесен.

      Причина вероятного переноса – матч сборной Украины против Португалии в рамках отбора к Евро-2020, сообщает журналист телеканалов "Футбол" Игорь Бурбас.

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      "Андрей Шевченко инициирует перенос матчей 22-го тура УПЛ весной, чтобы предоставить сборной больше времени для подготовки к матчу с Португалией. Теперь предложение коуча должно найти поддержку клубов УПЛ", – пишет Бурбас в Twitter.

       

       

      Напомним, что 22 марта 2019 года сборная Украины проведет первый официальный матч отбора на Чемпионат Европы 2020 года – на выезде против сборной Португалии.

      Теги: Спорт Футбол Андрей Шевченко Сборная Украины по футболу
      Источник: 24 Канал
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