Шевченко обратился к украинским клубам с важной просьбой
22 тур чемпионата Украины, который должен быть сыгран весной 2019 года, может быть перенесен.
Причина вероятного переноса – матч сборной Украины против Португалии в рамках отбора к Евро-2020, сообщает журналист телеканалов "Футбол" Игорь Бурбас.
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"Андрей Шевченко инициирует перенос матчей 22-го тура УПЛ весной, чтобы предоставить сборной больше времени для подготовки к матчу с Португалией. Теперь предложение коуча должно найти поддержку клубов УПЛ", – пишет Бурбас в Twitter.
Напомним, что 22 марта 2019 года сборная Украины проведет первый официальный матч отбора на Чемпионат Европы 2020 года – на выезде против сборной Португалии.
Источник: 24 Канал
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