Шевченко после разгромного поражения может вызвать еще одного защитника в сборную Украины

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко на пресс-конференции после матча со Словакией рассказал о причинах замены Сергея Кривцова.

Андрей Шевченко не исключает возможности, что придется вызывать еще кого-то в команду из-за травмы Сергея Кривцова.

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У нас был разговор с Ракицким. У Ярослава сейчас определенные физические проблемы. Поэтому мы и решили привлечь других игроков этого амплуа. Что касается других исполнителей будем смотреть. Травму получил Кривцов. От ее сложности будет зависеть, вызовем ли мы еще кого-то,

– рассказал Шевченко.

Напомним, что сборная Украины впервые под руководством Андрея Шевченко потерпела разгромное поражение. "Сине-желтые" уступили Словакии в рамках 4-го тура Лиги наций.

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