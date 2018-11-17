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      Шевченко после разгромного поражения может вызвать еще одного защитника в сборную Украины

      76 Читати новину українською
      Андрей Шевченко
      Андрей Шевченко / ФФУ (Павел Кубанов)

      Тренер сборной Украины Андрей Шевченко на пресс-конференции после матча со Словакией рассказал о причинах замены Сергея Кривцова.

      Андрей Шевченко не исключает возможности, что придется вызывать еще кого-то в команду из-за травмы Сергея Кривцова.

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      У нас был разговор с Ракицким. У Ярослава сейчас определенные физические проблемы. Поэтому мы и решили привлечь других игроков этого амплуа. Что касается других исполнителей будем смотреть. Травму получил Кривцов. От ее сложности будет зависеть, вызовем ли мы еще кого-то,
      – рассказал Шевченко.

      Напомним, что сборная Украины впервые под руководством Андрея Шевченко потерпела разгромное поражение. "Сине-желтые" уступили Словакии в рамках 4-го тура Лиги наций.

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      Теги: Футбол Спорт Андрей Шевченко Сборная Украины по футболу
      Источник: 24 Канал
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