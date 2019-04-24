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      Шевченко потратил в 25 раз больше, чем задекларировал: настоящие цифры предвыборной кампании

      86 Читати новину українською
      Александр Шевченко
      Александр Шевченко / procherk.info

      Александр Шевченко, который был кандидатом на пост президента Украины, задекларировал 3,2 миллиона гривен расходов на предвыборную рекламу. Однако в информации о расходах должен указать по меньшей мере 85 миллионов гривен.

      В течение прошедшего года центральные телеканалы показали более 4200 роликов в поддержку Александра Шевченко. Об этом сообщает общественное движение "Чесно".

      Читайте также: Сколько кандидаты в президенты потратили на предвыборную кампанию: ЦИК обнародовала декларации

      Согласно расценкам телеканалов, стоимость такого объема рекламы в 2018 году должна была бы достигать не менее 85 миллионов гривен. Партия "УКРОП", от которой выдвигался Шевченко на выборах, в прошлом году не тратила средств на телерекламу, поэтому кто за нее платил – не известно.

      Кроме телевизионной рекламы, экс-кандидат в президенты использовал наружную рекламу, пиар в социальных сетях, Google Ads, а также систематически участвовал в эфирах региональных телеканалов,
      – сообщили активисты общественного движения "Чесно".

      Из этого можно сделать вывод, что стоимость его кампании в 2018 году стоила больше, чем было указано.

      Олександр Шевченко
      Предвыборная реклама Александра Шевченко в интернете

      Неизвестно, кто платил за всю эту рекламу, сколько она стоила и какое происхождение имели эти средства. Если партия "УКРОП" и сам Александр Шевченко со своих официальных сбережений не покрывали расходы на рекламную кампанию, то она оплачивалась из других источников. Тогда это может свидетельствовать о скрытых расходах Александра Шевченко или партии "УКРОП".

      Олександр Шевченко
      Одна из разновидностей наружной рекламы Александра Шевченко

      Движение "Чесно" обращалось к Александру Шевченко с просьбой объяснить происхождение средств на эти расходы, однако ответа они не получили. Его пресс-служба проигнорировала запрос.

      Читайте также: Биография Александра Шевченко: что известно о кандидате в президенты

      По официальным данным, избирательный фонд кандидата в президенты Александра Шевченко составил 68,2 миллиона гривен. Потому он вошел в ТОП-10 по объемам расходов на предвыборную кампанию. Однако во время первого тура выборов Александр Шевченко занял 11 место из 39 кандидатов.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Выборы Президента 2019 УКРОП Шевченко Александр Леонидович
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