Шевченко рассказал о своем нововведении в сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о традиции посвящения в национальной команде с исполнением песни на ужине. Именно, когда Шевченко возглавил команду, дебютанты начали петь песни на так называемом посвящении.

По словам наставника "сине-желтых", это также испытание для игроков.

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"Это вещи, которые, в принципе, тоже определенные небольшие испытания для футболистов. Посмотреть, как каждый из них преодолевает это", – сказал Шевченко в интервью FootballHub.

"Непросто выйти и спеть. Даже кажется эта песня, когда перед тобой сидят твои партнеры по команде и ждут от тебя этого, надо иметь определенную смелость", – резюмировал наставник сборной.

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