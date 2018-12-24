Шевченко с сыновьями в забавных шапках поздравили всех с грядущими праздниками: видео

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко поздравил друзей со всего мира с грядущими праздниками.

Рулевой "сине-желтых" вместе с семьей отправился на море перед новогодними праздниками. Несмотря на жаркую погоду, Шева и его сыновья носят праздничные шапки.

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А сам Андрей записал приветственное видео из тропической страны Антигуа и Барбуда.

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