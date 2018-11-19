Шевченко срочно вызвал еще одного игрока на товарищеский матч против сборной Турции

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко довызвал на сбор "сине-желтых" защитника луганской "Зари" Александра Сватка.

Причиной такого решения стало повреждение Сергея Кривцова, которое он получил в матче против Словакии. Оно сделало невозможным участие центрального защитника в товарищеском матче с Турцией, сообщили в Федерации футбола Украины.

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Игрок прибудет в расположение сине-желтых в понедельник, 19 ноября, около 23:00 по местному времени. сама игра состоится уже во вторник, 20 ноября.

24-летний Александр Сваток уже однажды получал вызов в сборную – в ноябре прошлого года перед товарищеским матчем со Словакией, однако в той игре на поле не выходил.