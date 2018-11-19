16:24
19 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Высокие гости и маленький Вова. Новая презедентка РФ
      Вєсті Кремля
      17:46, 17 ноября
      Вести. UA. Жир. Радикальный Апполон. "Этика" Барны
      Вєсті.UA
      19:14, 17 ноября
      Как врач превратил Львовскую областную больницу в прибыльный семейный бизнес: одиозные схемы
      ЦРУ
      09:00, 16 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Уравниловка
      Згадати все
      22:29, 16 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ

      Шевченко срочно вызвал еще одного игрока на товарищеский матч против сборной Турции

      74 Читати новину українською
      Александр Сваток может сыграть за сборную Украины
      Александр Сваток может сыграть за сборную Украины / Евгений Кравс

      Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко довызвал на сбор "сине-желтых" защитника луганской "Зари" Александра Сватка.

      Причиной такого решения стало повреждение Сергея Кривцова, которое он получил в матче против Словакии. Оно сделало невозможным участие центрального защитника в товарищеском матче с Турцией, сообщили в Федерации футбола Украины.

      Читайте также: Как украинских болельщиков из-за прихоти Луческу оставили без матча сборной Украины

      Игрок прибудет в расположение сине-желтых в понедельник, 19 ноября, около 23:00 по местному времени. сама игра состоится уже во вторник, 20 ноября.

      24-летний Александр Сваток уже однажды получал вызов в сборную – в ноябре прошлого года перед товарищеским матчем со Словакией, однако в той игре на поле не выходил.

      Теги: Спорт Сборная Украины по футболу Футбол ФК Заря
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      УПЦ МП: про тези ФСБ і гроші
      сегодня , 15:14 УПЦ МП: про тези ФСБ і гроші
      Блог Соцмережі 719
      Українська недбалість: через прихід зими в Україні трапилась тисяча ДТП впродовж доби
      сегодня , 14:00 Українська недбалість: через прихід зими в Україні трапилась тисяча ДТП впродовж доби
      Тетяна Мартинюк 102
      Как очистить поры лица в домашних условиях: эффективные способы
      сегодня , 11:41 Как очистить поры лица в домашних условиях: эффективные способы
      Годовщина полета Каденюка в космос: цитаты украинца о Вселенной, которые вдохновляют
      сегодня , 13:02 Годовщина полета Каденюка в космос: цитаты украинца о Вселенной, которые вдохновляют
      Юліана Вінтюк 2937
      Следующий президент Украины будет хуже нынешнего
      сегодня , 12:01 Следующий президент Украины будет хуже нынешнего
      Павло Казарін 2134
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук