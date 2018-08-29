Шевченко вызвал в сборную форварда Евгения Селезнева

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко был вынужден вызвать еще одного форварда на сбор команды. Речь идет о Евгении Селезневе.

Перед тем нападающий турецкого клуба "Акхисар" Евгений Селезнев попал в резервный состав. Но из-за травмы форварда "Динамо" Артема Беседина, который пропустит ближайшие матчи сборной, Шевченко принял решение вызвать Селезнева, сообщает ФФУ.

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Опытный форвард прибудет в расположение главной команды в Киеве одновременно с другими вызванными игроками – 3 сентября.

Стоит добавить, что Селезнев в этом сезоне забил два гола в трех матчах. Один из них принес его команде победу в Суперкубке Турции. В еще одном Селезнева удалили с поля за плевок в лицо сопернику.

Сборная Украины стартует в Лиге Наций 6 сентября выездным матчем против Чехии, а 9 сентября во Львове украинцы встретятся со словаками.

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