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      "Щасливий день смерті 2": суміш фільмів "Крик" і "День бабака" повертається

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      "Щасливий день смерті 2": суміш фільмів "Крик" і "День бабака" повертається

      Головна героїня застрягає у проживанні одного й того ж дня, а ми у перегляді одного і того ж фільму?

      Минулого року світ побачив фільм про вбивцю у масці огидного маляти і його жертву, яка застрягла в часовій петлі і щоразу прокидалась в одному і тому ж дні, от тільки щовечора помирала різними способами. І знову прокидалась, щоб спробувати врятуватись і знову померти. Там все з горем навпіл вирішилось, петля розірвалась, ми разом знайшли вбивцю і розгадали загадку. Більше деталей можна знайти у блозі про першу частину "Щасливого дня смерті".

      Перший фільм заробив 125 мільйонів доларів при бюджеті розміром 5 мільйонів, тому рішення про появу другої частини доволі очевидне.

      Старт другого "Щасливого дня смерті" виглядає дуже логічним кроком зі сторони творців фільму — механіка сюжету все та ж, але герой змінюється. Але в центрі подій опинилась все та ж історія, з тими ж основними дійовими особами. Неочікувано, і це добре. Бо нехай сюжет скочується в дивний абсурд, до того він сильно кращим не був.

      Отож, у нас той же вбивця, той же день, але багато контексту і подій, які ми неодноразово бачили в фільмі першому, стають з ніг на голову у другому. Недарма вони підняли тему мультивсесвітів. Але подача фільму така, що альтернативні реальності сприймаються як частина великого жарту. Неможливо серйозно сприймати кіно, в якому дівчина забігає в великий подрібнювач деревини чи стрибає з літака в купальнику. Тому все, що відбувається у другому "Щасливому дні смерті", можна сприймати як жорстоку комедію, приправлену нотками банальних істин, про те як важко втрачати близьких і яке воно справжнє непроглядне кохання, коли ти студентка, яка грішить загулами і постійними вечірками. Власне, це продовження достойне попередника. Не більше, не менше.

      Основною задачею "Щасливого дня смерті" було з'ясувати, хто вбивця, у другій частині в фокусі розрив часової петлі іншим шляхом і вибір, який важко дається головній героїні – у якій з альтернативних реальностей вона хоче залишитись.

      Якщо вам сподобалась перша частина, то другу можна сміливо дивитись. Якщо ж ви ще не бачили першої, то краще гляньте її, вона краща і без сміхотворних натяків на scifi жанр.

      Рейтинг фільму "Щасливий день смерті 2" на IMDb – 6,8. Навіть трохи вище, ніж у попередньої частини.

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      Автор: Юлія Ліпенцева
      Теги: LifeStyle Кино
      Источник: 24 Канал
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