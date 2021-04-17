Ще 15 військових кораблів Росії зайшли в Чорне море: відео
Бойові судна Росії зайшли у Чорне море. Загін із 15 кораблів Каспійської флотилії пройшов під Кримським мостом по Керченській протоці.
Источник:міноборони Росії
У Чорне море зайшли, зокрема, 3 артилерійські та 8 десантні катери. Росія пояснює перекидання суден "контрольною перевіркою за зимовий період навчання".
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Напередодні загін перейшов в оперативне підпорядкування Чорноморського флоту і поповнив запаси палива та продовольства у порту Темрюк.
У міноборони Росії заявили, що після виходу з Керченської протоки кораблі попрямували "у призначений район згідно з планом здачі контрольної перевірки".
Росія також заявила, що екіпажі катерів Каспійської флотилії разом із силами Чорноморського флоту візьмуть участь в залікових морських навчаннях.
Російські кораблі під Кримським мостом: відео з сайту міноборони Росії
В акваторію Чорного моря також зайшли російські десантні кораблі "Александр Отраковский" та "Кондопога". Це сталося вранці 17 квітня.
Росія стягує сили до кордонів України: що відомо
- Наприкінці березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, виступаючи у парламенті, попередив, що Росія стягує до кордонів України війська та техніку.
- За його словами нарощування військової присутності держави-агресорки відбувається у Брянській, Воронезькій та Ростовській областях та в окупованому Криму.
- Він наголосив, що все це Кремль хоче подати під виглядом бойових навчань. Там анонсували, що загалом протягом квітня проведуть 4048 навчань різного масштабу.
Росія стягує війська до кордонів України / Інфографіка 24 каналу
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