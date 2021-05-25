Про призупинення польотів заявила французька Air France та фінська Finnair. Відтак рейси цих компаній дещо змінять свої курси.

Важливо Україна закрила авіасполучення з Білоруссю

Авіаперевізники заявили, що взяли до уваги висновки Європейської Ради, тож припинять польоти над Білоруссю до подальшого повідомлення.

Літаки, які вже перебувають у дорозі, побачать, що їх план польоту буде змінений,
– заявили у Air France.

До речі, сінгапурська компанія Singapore Airlines теж змінила частину маршрутів своїх рейсів, щоб її літаки не пролітали над територією Білорусі.

Що цьому передувало

Затримання Протасевича: що відомо 

  • 23 травня літак авіакомпанії Ryanair, що прямував Афін у Вільнюс, примусово посадили у Мінську. Білоруські диспетчери повідомили про замінування, але ніякої вибухівки не виявили.
  • На борт після перевірки повернулися не усі. Затримали журналіста Романа Протасевича та його дівчину-росіянку.
  • Протасевич – засновник опозиційних телеграм-каналів NEXTA. Через це проти нього відкрили низку кримінальних справ у Білорусі.
  • Журналіста вже визнали політв'язнем. Світ засудив такі дії режиму Лукашенка.