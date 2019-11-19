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      24 Канал Блоги Дмитро Снєгирьов
      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ
      Дмитро Снєгирьов

      Ще більше російських паспортів, або Як Путін узаконює свою військову присутність на Донбасі

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      На окупованих територіях відкриють додаткові пункти для отримання паспортів РФ / РосЗМІ

      На території окупованих районів Донецької області планують відкрити п'ять додаткових міжрайонних пунктів прийому документів для отримання паспортів РФ.

      Два пункти планується відкрити в Донецьку і по одному в Горлівці, Єнакієвому та Макіївці. За задумом представників окупаційної адміністрації, це дасть можливість обслуговувати додатково по 200 осіб на добу.

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      До речі, близько 40 тис. громадян України, які проживають на окупованих територіях Луганської області вже отримали російські паспорти. Про це заявив заступник начальника управління міграційної служби т.зв. "МВС ЛНР" Руслан Найда. За словами Найди, ще понад 60 тис. місцевих мешканців очікують отримання паспортів РФ.

      На тлі масової видачі російських паспортів мешканцям окупованих районів Донбасу, показовою є заява голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова. Він сказав про те, що виступає проти ідеї відмови від окупованої частини Донбасу.

      Головна цінність будь-якої держави – його громадяни та його території,
      – сказав він в інтерв'ю "Фокусу".

      Примітно, що за інформацією російського губернатора Василя Голубєва, понад 170 тисяч жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей України ( головної цінності держави Україна) вже отримали паспорти громадян Російської Федерації в Ростовській області РФ. За його словами, це не створило особливого навантаження на соціальну сферу російського регіону, бо значна частина цих людей повернулася назад.

      Таким чином створюється юридичний прецедент для наявності на території України громадян з російськими паспортами.

      Варто зазначити, що підписавши указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям так званих "ДНР" і "ЛНР" Путін фактично узаконює свою військову присутність на окупованих територіях Донбасу і легалізує місцевих бойовиків. У президента РФ будуть підстави говорити, що в Україні порушуються уже не права російськомовних громадян, а безпосередньо громадян РФ.

      Нагадаю, 27 квітня 2019 року Путін заявив, що набуття російського громадянства можуть спростити для всіх українців. 1 травня він підписав указ про введення спрощеного порядку набуття російського громадянства для певних категорій громадян України.

      До теми: Скільки жителів Донбасу отримали російські паспорти: версія Кремля

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      Автор: Дмитро Снєгирьов
      Теги: Новости политики Новости Украины Публикации Российские паспорта на Донбассе Новости Донецка
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